Flanders DC reikt de 26ste Henry van de Velde Gold Awards uit. De kans bestaat dat ook jij een winnend ontwerp thuis hebt liggen. Samsonite-designer Erik Sijmons ontvangt immers de carrièreprijs en schoonmaakproducent Ecover wint de Ecodesign Award voor zijn consequente milieuvriendelijke aanpak.

De Henry van de Velde-prijzen lauweren Vlaamse ontwerpers, bedrijven, producten, projecten en diensten die vanuit design een positieve impact hebben op de samenleving en de economie. Al in november 2019 maakte Flanders DC de eenentwintig winnaars van de Henry van de Velde Awards bekend. Daaruit werden er zeven geselecteerd voor een Gold Award, die tijdens de prijsuitreiking in de BOZAR extra in de bloemetjes worden gezet. De Henry van de Velde Awards verwelkomen voor deze editie ook Bokrijk als nieuwe partner, die de Henry van de Velde Crafts Award mag uitreiken. Daarnaast zijn er ook prijzen in de categorieën Lifetime Achievement, Company, Ecodesign by OVAM, Young Talent en Public.

'De Henry van de Velde awards 2020 tonen aan dat design vandaag in alle vezels van het dagelijks leven zit. Stuk voor stuk zitten achter de winnaars 'schone' verhalen met een meerwaarde. Verhalen die gaan over een duurzame wereld en over het onderhouden van het sociaal weefsel. Over problemen van alledag oplossen. En ja, soms ook over schoonheid al dan niet gekoppeld aan functionaliteit. Designers zijn dé brug tussen de creatieve en de functionele wereld. Ze laten die wereld beter draaien en de Henry van de Velde Awards zetten dat dan ook graag op het voorplan', klinkt het bij Pascal Cools, Managing Director Flanders DC.

Henry van de Velde Lifetime Achievement Gold Award 2020: Erik Sijmons

Een bekroning voor een ontwerper die minstens 30 jaar actief is en op economisch, maatschappelijk en/of cultureel vlak impact heeft met zijn designactiviteiten en een internationale speler is in de sector.

Erik Sijmons is sinds 1986 inhouse designer bij Samsonite en verantwoordelijke voor het ontwerp van de Cosmolite.

Samsonite © Gf

Henry van de Velde Company Gold Award 2020: Niko

Een bekroning voor bedrijven die designers en vormgeving strategisch inzetten voor hun bedrijf of instelling. Hiermee wordt goed opdrachtgeverschap in relatie tot design beloond. Belangrijke criteria zijn de mate van professionaliteit, strategie, duurzaamheid en innovatie.

De winnaar is dit jaar familiebedrijf Niko, dat in 2019 zijn honderdste verjaardag vierde. De jury stelt dat lichtschakelaars en interfaces misschien zeer vanzelfsprekende producten lijken, maar dat Niko steeds erg vooruitstrevende innovaties op de markt brengt.

Henry van de Velde Ecodesign Gold Award 2020 by OVAM: Ecover

De winnaar van deze prijs is een rolmodel op gebied van duurzaamheid voor andere ontwerpers.

Ecover pioniert sinds 1979 als innovator op de markt van onderhoudsproducten. Zowel op het vlak van producten als op bedrijfsniveau kiest het merk al van bij de start consequent voor een milieuvriendelijke aanpak. Voor de jury is het feit dat duurzaamheid de basis is van hun DNA cruciaal. Daarnaast werken ze al van bij de start samen met ontwerpers om hun producten en hun bedrijf mee vorm te geven.

Henry van de Velde Young Talent Gold Award 2020: Studio Plastique

Een designprijs ter stimulering van een jong talent of bureau dat maximaal tien jaar actief is binnen de sector.

Studio Plastique, een klein, jong designbureau, gaat aan de haal met deze prijs. Theresa Bastek en Archibald Godts richtten het in 2016 op aan de Design Academy Eindhoven. Studio Plastique vertrekt vanuit fundamenteel onderzoek, vaak gericht op duurzaamheid. Ze werken zeer holistisch en rond relevante thema's, met een zeer eigen, aparte invalshoek. Daarnaast zijn ze zeer fijngevoelig, esthetisch en perfectionistisch.

Studio Plastique © GF

Henry van de Velde Business Innovation Gold Award 2020: Demetra

Een designprijs voor innovatieve machines, toestellen, installaties en gereedschap, transportmiddelen en automatisatiesystemen, bestemd voor gebruik of toepassing in de industrie of in een professionele omgeving, zoals de medische zorg, bouw, landbouw.

De winnaar in deze categorie is Demetra, een digitale dermatoscoop voor huidonderzoek. Het combineert het beste van analoge en digitale beeldvorming in een flexibel, draadloos handheld-apparaat. De opdrachtgever voor Demetra is Barco en het design is van Verhaert & Barco.

Henry van de Velde Collaborative Gold Award 2020: Oase

Een designprijs voor innovatieve en duurzame producten, diensten en systemen waarbij van in het begin van het designproces gewerkt wordt met een multidisciplinair team en waarbij alle mogelijke stakeholders en gebruikers betrokken worden om via co-creatie een specifiek probleem of complexere vraagstukken aan te pakken.

Oase biedt zintuiglijke ruimtes voor mensen met een fysiek en/of mentale beperking.

Oase © Inneke Gebruers

Henry van de Velde Consumer Gold Award 2020: Vibe

Een designprijs voor eindproducten die het individuele leven verbeteren en vergemakkelijken en speciaal ontwikkeld zijn voor persoonlijk gebruik en productiviteit, binnen de domeinen van de lifestyle, de voeding, media en ontspanning.

Vibe is een inclusief communicatiehulpmiddel ontwikkeld voor de groeiende groep mobiele jongeren met een spraakprobleem. Bij het ontwerp van de tablet stond de gebruiker en zijn leefwereld centraal.

Vibe © Debbie De Brauwer

Henry van de Velde Crafts Gold Award 2020 by Bokrijk: Hey Jute

Een designprijs voor een uniek of in kleine oplage vervaardigd object met een buitengewone vormgeving en esthetiek, gecombineerd met excellent vakmanschap en innovatief materiaalgebruik, bestemd voor consumenten die uit zijn op duurzaamheid, originaliteit, exclusiviteit, esthetiek en hoogwaardige afwerking.

Het Hey Jute-kussen is een high-end ambachtelijk product waarvoor een nieuwe toepassing voor een 'vergeten' materiaal werd ontwikkeld. Jute is de op één na meest gekweekte textielvezel ter wereld, maar industriële verwerking en chemische behandeling vernietigen de natuurlijke eigenschappen van deze ecologische grondstof om er een utilitair, goedkoop eindproduct mee te maken. Alexander Marinus ontwikkelde een nieuwe ambachtsmethode die binnen een korte keten past, geen chemische behandeling vergt en zo een high-end product creëert.

Hey Jute © Zigmund Pront

Henry van de Velde Digital Product Gold Award 2020: SportKompas

Een designprijs voor een nieuw of verbeterd digitaal product waarin de gebruikerservaring centraal staat tijdens het ontwerp- en ontwikkelingsproces en die inzet op een optimale naadloze digitale interactie met zijn gebruikers.

SportKompas is een oriëntatie-tool die kinderen van 8 tot 10 jaar helpt, op basis van wetenschappelijk onderbouwde algoritmes, bij het maken van een goede sportkeuze.

Henry van de Velde Graphic & Communication Gold Award 2020: B401 Bruggenbouwers

Een designprijs voor een nieuw of verbeterd product, dienst of systeem, geprint of digitaal, waarbij een vorm van de communicatie of de communicatiedrager duidelijk een meerwaarde heeft en zorgt voor heldere communicatie die zijn doelgroep effectief bereikt.

B401 Bruggenbouwers is een campagne over de afbouw van een viaduct. Belangrijk was om met deze campagne zoveel mogelijk mensen uit verschillende lagen van de bevolking aan te spreken en hen te betrekken in dit traject.

Bruggenbouwers © Heren Loebas

Henry van de Velde Habitat Gold Award 2020: The Light Machine

Een designprijs voor producten in grotere oplage, diensten en systemen bestemd voor de private ruimte en het wonen aanbelangen of bestemd voor de werkruimte en het werken aanbelangen.

The Light Machine is geïnspireerd op een mix van filmset lichten, legerjerrycans en mechanische details van een machine. De dimmer kan worden aangepast tot de exact gewenste voltage die wordt weergegeven op de geïntegreerde voltmeter. In de designfase is zoveel mogelijk met degelijke mechanische verbindingen gewerkt die als het moet eenvoudig vervangbaar of herstelbaar zijn.

Henry van de Velde Public Gold Award 2020: The Waterbench

21 Henry van de Velde Award Winners dongen van 14 november tot en met 19 december naar de stem van het publiek. Bijna 6000 stemmen werden uitgebracht. Met één zesde van de stemmen wint The Waterbench, een ontwerp van Barbara Standaert voor Ebema met overtuiging. Deze bank is een zitbank, die ook regenwater opslaat. Deze permanente en natuurlijke watervoorziening vraagt nauwelijks onderhoud, zorgt voor een blijvend groene touch in de stad en heeft een verkoelend effect.

The Waterbench © GF

Alle Henry van de Velde Award Winners en Gold Award Winners zullen samen te zien zijn in de gratis tentoonstelling 'Henry van de Velde Awards 2020' in de Foyers van BOZAR. De scenografie van de tentoonstelling gebeurt door Isabelle Speybrouck. Meer informatie over de expo in BOZAR via de website van het museum.

