Van toonzaal tot ontmoetingsruimte: Bar Brutaal in Gent zet deuren open

Bar Brutaal, gevestigd in de Brugse Poort in Gent, is een nieuw plekje voor de creatieve zielen onder ons. Je vindt er vanaf 22 april niet enkel een café en werkomgeving, maar ook een plaats voor workshops, evenementen en recepties.

42 Keer gedeeld

Keer gedeeld













© Bar Brutaal

Gert Hellebaut en Cathy Poppe zijn de bedenkers achter het meubelmerk Armand&Francine. Oorspronkelijk zochten ze een toonzaal voor hun creaties, maar ze breidden dat concept al snel uit. De geschikte locatie vonden ze in een industrieel pand in Gent, dat momenteel de naam Bar Brutaal draagt. Bij Bar Brutaal draait het vooral om het all-in-one-principe. Op vrijdag doet het pand dienst als café, op maandag wordt de ruimte ingevuld als co-working space. De overige dagen kan je de ruimte huren voor workshops, evenementen of recepties. Mocht er tijdens jouw bezoek een interessant meubelstuk in het oog springen, dan kan je dat mee huiswaarts nemen. De ontwerpen van Armand&Francine maken namelijk het interieur van de bar uit en kan je aankopen. Tortelduifstraat 79 - 9000 Gent Maandag : open office van 09.00u tot 18.00u Vrijdag : café van 11.00u tot 24.00u Opent 22 april