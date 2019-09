Us by Night-festival in Antwerpen: frisse designers en hun blik op de toekomst

In de Antwerpse Waagnatie vindt volgend weekend de hoogmis van de creatieve beroepen plaats: het Us by Night-festival laat drie dagen lang de belangrijkste stemmen van de hedendaagse beeldcultuur aan het woord. Drie van hen gunden ons een blik in hun glazen designbol.

De installatie Tides maakte indruk tijdens Milan Design Week. © Andrea Martiradonna

1. Wang & Söderström Wie?

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×