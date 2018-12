Terugblik op 2018: 'De "London Mastaba" installeren was een complexe opdracht'

Op het Serpentine Lake van het Londense Hyde Park wordt de tijdelijke installatie van Christo - de Bulgaarse kunstenaar die onder andere de Pont Neuf in Parijs en de Reichstag in Berlijn inpakte - ingehuldigd. Zijn 'London Mastaba' bestond uit 7506 metalen vaten, was even hoog als de Sfinx van Gizeh, woog 650 ton en dobberde tot eind september in het meer.