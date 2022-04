Nood aan wat rust en tijdloosheid in je eigen huis? Knack Weekend tipt Belgische shops, designers en interieurarchitecten - gevestigd én nieuw - die er hun vak van maken.

Interieurarchitect/designer: Studio Sober

'Leef de essentie, leef sober.' Het is de baseline van interieurvormgever Heleen Desmet, die met Studio Sober op zoek gaat naar sereniteit, authenticiteit en een warm minimalisme dat ademruimte geeft aan de gebruiker. Eind vorig jaar kwam er in het verlengde van haar filosofie een eigen meubellijn in natuurlijke, Belgische materialen.

De buurt waar conceptstore Billie Rose zich bevindt, kon wel een portie rust en schoonheid gebruiken. Zaakvoerder Noor richtte er een minimalistisch mooie zaak in met een less is more-collectie kleding en juwelen, maar ook elegante interieurobjecten zoals lamswollen plaids, kopjes in keramiek, wanddecoratie en terrazzo snijplanken. PS: blijf hier nog wat hangen voor koffie en vers gebak of een aperitiefje. Brabantdam 135, Gent, billierose.be Handtekening: tijdloos minimalisme en schijnbare eenvoud staan centraal in Nicolas' werk; ook de liefde voor tactiele materialen, warmte en authenticiteit. Side project: in 2016 lanceerde de architect en interieurvormgever een reeks bowls voor het Belgische label When Objects Work. Fans wereldwijd: hij realiseerde behalve in eigen land ook diverse projecten van de Côte d'Azur over Mexico City en Chicago tot Indonesië. Nicolas belandde al verschillende keren in de top 100 van designers door AD France, en verscheen in magazines als Wallpaper*, Elle Decor Italy, Attitude Magazine... Uitgelezen kans: deze winter verscheen Selected Works Volume One met de hoogtepunten uit tien jaar Nicolas Schuybroek. ns-architects.com De Antwerpse Murielle en Marie vallen voor de schoonheid van eenvoud en voor objecten die tijdloos, eerlijk en handgemaakt zijn. De vrouwen ontwerpen en produceren in samenwerking met vakmensen onder andere tapijten en plaids, bowls en sculpturen. maah.be De mysterieuze MAGAZYN-ruimte, gelegen in het hart van Antwerpen, is een manifestatie van het esthetische perspectief van Thomas Haarmann. Hij combineert ontwerpen uit zijn eigen collectie met stukken van andere ambachtslieden en ontwerpers. Zo vermengt hij diverse elementen tot een doelgericht en weloverwogen geheel. De intieme en sobere locatie is een meeslepende ruimte waar tactiliteit centraal staat. MAGAZYN, Steenhouwersvest 34A, Antwerpen, magazyn.be Het Gentse Koperhuis opende zo'n drie jaar geleden interieurwinkel Want in Sint-Denijs-Westrem. Ook in deze zaak ligt de focus op meubelen, verlichting, textiel en accessoires met een boon voor puur, eenvoudig en kwalitatief design. Tussen de labels onder andere 101 Copenhagen, Artisan, Nuura, Destroyers/Builders, plus een eigen selectie interieuraccessoires. Kortrijksesteenweg 1170 bus 001, Sint-Denijs-Westrem, want-interior.be Geen unieke interieurs zonder bevlogen team van vakmensen: het atelier van Wim De Smet groeit evenredig met de steeds groter wordende vraag naar tijdloze, ecologische en pure materialen. W.D.S is gespecialiseerd in muur- en vloerbekleding in eerlijke materialen als klei, leem, kalk, tadelakt, stucco en natuurlijke verven. 's Gravenstraat 51a, Nazareth, atelierwds.be De jonge Gentse textieldesigner Delphine richtte in 2019 haar eigen ambachtelijke weverij op. Daarmee zet ze de traditie van haar familie verder. Hoewel haar ontwerpen gemaakt worden op oude Belgische weefmachines, ogen haar tapijten hedendaags, waarbij natuurlijke materialen als wol, vlas, mohair, katoen en jute, en bijzondere texturen haar tijdloze handtekening bepalen. delphinecobbaert.be Deze Hasseltse conceptstore zegt voluit ja aan Scandinavisch design en vult dat assortiment aan met karakterstukken met een sobere lijn van bijvoorbeeld het Italiaanse Driade, het Franse Bed & Philosophy en de verlichting van landgenoot Jeroen De Ruddere. Sinds oktober 2020 kun je ook op de zeedijk van Knokke binnenwaaien. Aldestraat 50, Hasselt en Zeedijk-Het Zoute 739, Knokke, oui-shop.be Every interior requires a first step, en die eerste stap kan een sierlijke houten kruk, vloerlange linnen gordijnen of een fragiele sfeerlamp zijn, aldus interieurvormgever Geraldine. Haar dada? Eenvoud, een tactiele sfeer en oog voor detail, met bijzondere items van bijvoorbeeld Atelier Fontein, Studio Loho, Destroyers/Builders en haar eigen ontwerpen, waaronder verlichting en een daybed. Gallery Kruisem, Waregemsteenweg 157a, Kruishoutem en Gallery Knokke, Van Bunnenlaan 1, Knokke-Heist, geraldinevanheuverswyn.be 'Goed design is een cross-over tussen verschillende disciplines', aldus creatieveling Pieter Bostoen. Met zijn Gentse studio pieterbostoen.com voorziet hij bedrijven, overheden en vzw's van interieur-, grafisch en productdesign.Volgend op Angular, een collectie van 3D-geprinte juwelen, lanceerde hij in 2020 Antimaterie, een handgemaakte collectie keramiek die het eeuwenoude ambacht en moderne technieken probeert te verzoenen, waarbij hij speelt met grafische en geometrische elementen. antimaterie.be Wat? Een design- en lifestyleplatform. De drie vrouwen achter Ma-em hebben een webshop met onder andere bijzettafels, eenzitten, servies, verlichting en textiel. Daarnaast geven ze stylingadvies voor thuis en kantoor, en organiseren ze events en workshops. Focus? Objecten met een pure, kwalitatieve vormgeving die warmte en gezelligheid toevoegen. ma-em.be Bij Belgisch meubelontwerper Tim Vranken staan het gebruik van pure materialen en eerlijke, natuurlijke processen voorop. Zijn hoofddoel? Een meubelstuk zodanig verfijnen dat het niets anders nodig heeft dan zichzelf om harmonie te scheppen. Zijn handtekening? Een spel van geometrische lijnen en vormen. timvranken.com De Brusselse Noro Khachatryan stippelt eigenzinnig zijn route uit en dus vind je op zijn portfolio zowel sculpturale objecten als de interieurvormgeving van een penthouse in Beiroet. Studio Khachatryan wordt geroemd om zijn uitgepuurde ontwerpen, met een boon voor aluminium, marmer, beton en hout. studiokhachatryan.com Ontwerpers? Marie Mees en Cathérine Biasino. Sinds? 2008. In de collectie: bedlinnen, tafeltextiel, gordijnen, tapijt en homewear. Rode draad? Sobere luxe in natuurlijke materialen en kleuren. Vaste klanten? Gwyneth Paltrow, Sergio Herman en Calvin Klein. thealfredcollection.com Wat? Een one-stop shop met een mix van Belgisch en internationaal design, open sinds oktober 2021. Wie? Een team van interieurarchitecten, ontwerpers en meubelmakers met als motto 'the essence of living' en bekend om hun rustgevende, serene realisaties. Focus? Minimalistisch, duurzaam design voor een totaalinrichting, van uitgepuurde decoratiestukken tot functionele keuken- en badkameritems zoals huishoudlinnen van Verilin, meubilair van Carl Hansen, luxueuze designobjecten van When Objects Work en designverlichting van Davide Groppi. Ook de Minus-collectie bijzettafels krijg je hier te zien. Lefebvrestraat 9, Nieuwpoort, minus.be Twee onmogelijk te negeren referenties in 't Stad. Beide adressen zijn gespecialiseerd in een zorgvuldig samengesteld aanbod van meubelen, design en kunst van zowel niche- als gevestigde designers, zoals The Home Project, Frama, Anna Karlin Studio, Estudio Persona, Items by Bea en Michaël Verheyden. Alleen al hier binnenspringen tijdens een drukke shopdag is een absolute, rustgevende must. Graanmarkt 13, Antwerpen, graanmarkt13.com en Kleine Markt 13, Antwerpen, stvincents.co Laag per laag, zo gaat interieurvormgever Nathalie Deboel te werk. 'Tot de essentie van een gebouw bloot komt te liggen. Ook tijdens de lange gesprekken met mijn klanten komt de essentie bovendrijven. Die inzichten vertaal ik naar een persoonlijk ontwerp.' Lockdownproject: de Nomad-collectie, handgemaakte meubelstukken waaronder een houten wandrek, tafel en stoelen. Meer lezen? Tijdens haar vele wandelingen in het Zoniënwoud en aan zee - in de buurt van haar kantoren - kwam het concept van koffietafelboek Comforting Homes tot stand, waarbij Nathalie je een blik achter de schermen gunt. Avenue Montjoie 228, Ukkel en Zeewindstraat 8, Knokke-Zoute, nathaliedeboel.be