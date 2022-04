Siegrid Demyttenaere (55) cureert tentoonstellingen en is medeoprichter en creatief directeur van het internationale magazine voor hedendaagse cultuur DAMN°. Ze is ook coördinerend curator van Design Fest Gent, een nieuw tweejaarlijks festival.

Design is zoveel meer dan een object. Belangrijk is het denkproces erachter en de nijpende kwesties die dat oproept. Veel van mijn projecten bieden een platform voor creativiteit, maar zelf zie ik ze vooral als een manier om een gesprek of een debat op gang te brengen: waar willen we naartoe met onze wereld, en hoe komen we daar? Jonge ontwerpers zien de dingen niet langer als vanzelfsprekend. Nadenken over duurzaamheid, circulariteit en de impact van hun werk op mens en milieu is haast een deel van hun DNA. Veel mensen denken bij design nog steeds aan het vormgeven van objecten met een functionele, decoratieve of visuele insteek, maar de jonge generatie heeft een veel activistischer profiel. Als docent aan KASK School of Arts merk ik dat onderzoek steeds belangrijker wordt, dus willen we op Design Fest Gent ook die kant van het vak belichten. Je kunt pas een goed gesprek hebben als je durft te twijfelen. Zelf doe ik dat voortdurend, en ik vind het prettig wanneer anderen zich ook zo opstellen. Met mensen met onveranderlijke zekerheden, die ervan uitgaan dat zij het bij het juiste eind hebben, heb je zelden een boeiend debat. Risico's nemen maakt het leven interessanter. Als jong meisje deed ik niets liever. Ravotten, boomhutten en vlotten bouwen, overal op klimmen en af springen - hoe vuiler ik thuiskwam, hoe plezanter het was. Ook professioneel zit ik zo in elkaar. Misschien had ik sommige projecten beter niet of wat minder impulsief opgestart, maar de waarheid is dat ik dat ook fijn vind. Als ik mijn dochter iets wil meegeven, dan wel dit: probeer naar hartenlust, en loop je een keer tegen de lamp, weet dan dat het je zal verrijken en sterken als mens. Een kunstopleiding leert je om op een andere manier te kijken. Ik heb grafische vormgeving gestudeerd en leid een communicatiebureau, maar af en toe voel ik een zeker gemis aan een klassieke opleiding zoals kunstgeschiedenis. Zo twijfelde ik enkele jaren geleden over Kleureyck, een tentoonstelling in het Design Museum Gent met werk van hedendaagse ontwerpers op basis van het kleurgebruik van Jan van Eyck, die ik maar oppervlakkig kende. Door veel te lezen en een beroep te doen op experts werk ik me dan in, maar helemaal gerust ben ik er niet altijd op. (lacht)Angsten beperken je alleen maar in je vrijheid. Ik was vroeger redelijk verlegen en trek nog altijd niet graag de aandacht naar me toe - als ik een tentoonstelling maak, is mijn persoon ondergeschikt aan wat er getoond wordt. Toch ben ik blij dat ik tegenwoordig minder bang ben om op mensen toe te stappen en mezelf bloot te geven. Laat je angsten los, dan wordt er veel meer mogelijk. In een gezonde relatie is er ook ruimte om zelf open te bloeien. Met mijn man lukt dat prima, maar dat was in vorige relaties niet altijd het geval. Wanneer je een partner hebt met een sterk ego bij wie je jezelf naar de achtergrond duwt, je je altijd maar in de ander verplaatst en meer bezig bent met wat die persoon doet dan met je eigen ambities, dan ben je jezelf niet meer. Met anderen samenwerken is hen soms teleurstellen. Een opdracht geven aan getalenteerde mensen die fantastische dingen bedenken en dan moeten zeggen dat iets niet kan omwille van budgettaire tegenslagen: dat is eigenlijk het enige waar ik weleens van wakker lig. Daartegenover staat dat ik ook op moeilijke momenten mijn humor niet verlies en dat ik mettertijd heb geleerd om knopen door te hakken. Aan halfslachtig leiderschap heeft een team niets. Ik zeg niet graag dat mijn werk mijn leven is, maar het is wel zo. Ik kan nergens naar kijken zonder te denken dat het weleens bij dit of dat project zou kunnen passen, en als ik op reis ga, kies ik een bestemming waar ik meteen het werk van een bepaalde architect, designer of kunstenaar kan meepikken. Niet dat ik dat erg vind, ik ben voortdurend bezig met mijn passie, dat is een fijne manier om in het leven te staan. Design Fest Gent, van 22 april tot 1 mei op verschillende locaties in Gent. designfestgent.be, damnmagazine.net