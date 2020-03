Welke illustrators moeten op onze radar verschijnen? Deze vraag schotelden we voor aan Sarah Vanbelle, die met ons een diverse groep grafische ontwerpers en illustrators deelt. 'Diversiteit gaat immers niet enkel om wat er op de illustraties staat, maar ook om de mensen achter het werk.'

Christian Robinson

Christian Robinson is een zwarte gay illustrator uit de Verenigde Staten. 'Ik teken zelf ook soms zwarte mensen, omdat ik diversiteit heel belangrijk vind, maar ik ben zelf blank en sla de bal dus vast wel eens mis,' aldus Sarah. Ontdek de vrolijke, kleurrijke wereld van Christian op Instagram en zijn website Theartoffun.com.

Kate Moross

Deze illustrator, art director en designer uit Londen is non-binair en gebruikt hun platform om verandering in de industrie teweeg te brengen. Volg hen op Instagram via @katemoross en @StudioMoross of surf naar katemoross.com.

Sadrie

Een jonge Braziliaanse illustrator en animator die in Antwerpen woont en werkt. Ze werkt het liefst rond archetypes en orale vertellingen. Volg haar via sadrie.com en haar Instagramprofiel.

Beatrice Alemagna

Beatrice Alemagna is een Italiaanse illustrator die in Frankrijk woont. 'Je moet haar leren kennen omdat ze even goed als Astrid Lindgren de kern van kinderen weet te vatten. Ze illustreerde ook de Italiaanse vertaling van 'Lotta uit de Kabaalstraat''. Ontdek haar werk op beatricealemagna.com.

Sebastiaan Van Doninck

Sebastiaan Van Doninck is een krak in het creëren van levendige werelden en personages. Hij publiceerde wereldwijd al verschillende prentenboeken voor kinderen. Hou zijn werk in de gaten via sebastiaanvandoninck.com en zijn Instagramprofiel.

Charlotte Dumortier

Deze illustrator en printdesigner uit Antwerpen schept steevast een vrolijke mengeling aan personages. Momenteel illustreert ze het boek 'The Orange Who Ruled The World'. Blijf up to date over haar werk via charlottedumortier.com.

Timothy Goodman

Een illustrator en designer uit New York, die z'n privilege als blanke man goed gebruikt. Zo wil hij niet spreken op conferenties waar vooral mannen zoals hij geprogrammeerd staan en vertelt hij zijn klanten ook duidelijk waarom ze ook moeten kiezen voor andere profielen.

