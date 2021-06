Opkomend creatief talent strijkt neer in Ronse voor Jong Bloed

Jong Bloed in Ronse is aan z'n zeventiende editie toe. Het makersfestival zet traditiegetrouw jong creatief talent in de spotlights. Meer dan twintig Belgische makers slaan hun tenten op in Be Factory op vijf en zes juni.

Cas Moor © GF