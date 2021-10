Op het Kortrijkse creatieve stadsfestival Wonder ontdek je de komende maand in een expo hoe de volgende generatie ontwerpers zich wil focussen op inclusie en innovatie.

1. Van de vaat verlost

Wie? Roxanne Cipers

...

Wie? Roxanne CipersStudeert? Bachelor Interieurvormgeving Open Hoger Onderwijs aan Thomas More Mechelen Wat? Soms verdienen first world problems alsnog een goede oplossing: tijd verliezen aan de afwas is verleden tijd dankzij het ontwerp NODISH van interieurstudente Roxanne Cipers. Dankzij een roestvrijstalen tafelblad waarin ze twee diepe kommen integreerde, spoel je na het eten gewoon eenvoudig de kommen uit en hoef je niet uren te staan schrobben. Te gebruiken op een bijkomend stalen onderstel of gewoon voor de televisie op de bank. Voor het eerst was de afwas echt snel af.Wie? Hanne Cornette Studeert? Bachelor Interieurvormgeving (focus Meubel & Design) aan KASK School of Arts Gent Wat? Functionaliteit staat centraal bij deze jonge ontwerpster. Cornette ontwikkelde met haar project Stool/Bench - what's in a name - een reeks krukken die je heel eenvoudig in elkaar klikt tot een lange bank. Door het gegutste oppervlak doen de meubelen meteen dienst als sculpturaal object wanneer er niet op gezeten wordt. Staan ze toch in de weg? Dan stapel je ze gemakkelijk op elkaar dankzij de schuine poten. Wie? Marit Doorenbos Studeert? VOMO Banaba Meubelontwerp aan Thomas More Mechelen Wat? Een ode aan de diversiteit. Voor haar sofa Derme putte Doorenbos inspiratie uit de menselijke huid en haar celvorming. Hoewel die bij iedereen op dezelfde manier is opgebouwd, is elk pigment uniek. Aan de hand van verschillende modules wil de jonge ontwerpster mensen bij elkaar brengen en hun tonen hoeveel raakvlakken we eigenlijk hebben. Om even bij te gaan zitten. We Are The Next Generation, ontdek het volledige programma van het stadsfestival op wonderkortrijk.be