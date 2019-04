Heel wat designers laten zich inspireren door de natuur. De meest toonaangevende ontwerpen worden nu gebundeld in een inspirerende expositie.

Plastic van algen, waterwinning uit mist, inkt van uitlaatgassen of pleisters die plakken als zeeslakken. Designers laten zich overal ter wereld meer en meer inspireren door de natuur. Dat komt niet vanuit het niets: in tijden waarin we tegen de reserves van onze planeet aanlopen, is het volgens heel wat designers noodzakelijk om op een duurzame manier om te springen met de aarde en natuurlijke grondstoffen.

Behalve nodig, zijn dit soort experimenten natuurlijk ook gewoon erg cool, dus zijn we maar wat blij dat de meest vooruitstrevende ervan nu gebundeld worden in een expo. Het Cube design museum in het Nederlandse Kerkrade stelt van 10 mei tot 19 januari 2020 samen met het vermaarde Cooper Hewitt, Smitshsonian Design Museum in New York meer dan zestig designprojecten van over de hele wereld tentoon.

De geselecteerde projecten zijn bijzonder uiteenlopend, maar richten zich zonder uitzondering op het herstellen van de relatie met de natuur. Op de lijst staan alvast enkele bekende namen, zoals Neri Oxman, Oron Catts en Alexandra Daisy Ginsberg, maar ook minder bekende designers werden opgenomen in de expo.