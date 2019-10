Knack Weekend-hoofdredactrice Ruth Goossens schrijft waar zij energie uit put in haar werk als journalist. 'Zeker niet het interviewen van grote namen of wereldsterren.'

Als je al eens jobcoaching hebt gehad of begeleiding bij de zoektocht naar een nieuwe baan, dan kreeg je ongetwijfeld de vraag: 'Waar krijg je energie van in je werk?' Als journalist is dat voor mij zeker niet het interviewen van grote namen of wereldsterren. Dat komt door een klein trauma.

...