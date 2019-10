Met Linde Freya Tangelder (32) van Destroyers/Builders kiezen Knack Weekend en Le Vif Weekend dit jaar niet voor een typische meubel- of productontwerper. Wel voor iemand die zich in een schemerzone tussen kunst en design bevindt.

Tangelder liet zich vorig jaar opmerken met Segments voor valerie_objects, een reeks objecten gebaseerd op de vorm van een gebogen bouwbuis. Een internationaal debuut volgde tijdens Design Week in Milaan, geflankeerd door BRUT, het collectief dat ze samen met Nel Verbeke, Charlotte Jonckheer, Bram Vanderbeke en Ben Storms vormt. Daarmee wist ze ook de nieuwsgierigheid van Nina Yashar op te wekken, oprichter van de prestigieuze Nilufar Gallery In Milaan, die haar nu internationaal vertegenwoordigt.

Als maker van collectible design, bewijst Tangelder dat ze niet alleen abstracte objecten maakt die soms moeilijk te begrijpen zijn, maar dat haar ontwerpen ook toegepast kunnen worden. Met succes. In 2020 mogen we, naast Etagère die valerie_objects in primeur op Maison&Objet voorstelde, ook een zetel van haar verwachten.