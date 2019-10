Linde Freya Tangelder, Designer van het Jaar: 'Ik wil dat mijn creaties iets aanwakkeren'

Voor de tweede maal in veertien jaar tijd kiest Knack Weekend niet voor een typische meubel- of productontwerper als Designer van het Jaar. Wel voor iemand die zich in een schemerzone tussen kunst en design bevindt. Linde Freya Tangelder maakt deel uit van een nieuwe generatie designers die op internationaal vlak van zich laat horen.

Niet dat ze de titel had verwacht. Vijf jaar geleden zat Linde Freya Tangelder nog vol twijfels over hoe ze haar werk ooit aan de man zou kunnen brengen. Want wat ze produceert als Destroyers/Builders is geen voor de hand liggend design. 'Ik wil ook geen mooie stoel of tafel creëren, ik wil mensen aan het denken zetten. Hoe kun je iets gebruiken, waar komt het vandaan en zou je het ook op een andere manier kunnen gebruiken dan je eigenlijk eerst had verwacht? Ik vind het interessanter als het allemaal niet zo kant-en-klaar wordt voorgekauwd. Zowel voor mezelf als voor de gebruiker van mijn objecten.'

