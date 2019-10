Lina Bo Bardi stond aan de wieg van het Braziliaanse design. Wij gingen praten met Sergio Ghandi Campos, de grootste verzamelaar van haar werk.

Lina Bo Bardi trok in 1946 samen met haar man Pietro Maria Bardi vanuit Italië naar Rio de Janeiro. Ze wilden hun kunst- en objectencollectie in Zuid-Amerika aan de man brengen en waren oorspronkelijk van plan om niet lang te blijven, maar zijn nooit meer uit Brazilië vertrokken. De ontmoeting met mediamagnaat Assis Chateaubriand, die hun voorstelde om samen het MASP (Museu de Arte de São Paulo) op te richten, vormde de trigger. Naast het huidige MASP bouwde Lina Bo Bardi in São Paulo haar eigen Casa de Vidro (het Glazen Huis) en het bijzondere SESC Pompéia, een cultuurcentrum op een oude fabriekssite.

