In Memoriam Alessandro Mendini: sleutelfiguur in de radicale designbeweging van de Sixties

De Italiaanse architect en ontwerper Alessandro Mendini is maandag 18 februari op 87-jarige leeftijd overleden. Hij was een sleutelfiguur in de radicale designbeweging van de jaren zestig en de postmoderne beweging die daarop volgde. Tijdens zijn 60-jarige carrière creëerde hij gebouwen, meubels, verlichting, objecten. Een paar hoogtepunten.