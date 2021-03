Alle winkels van Ikea in ons land krijgen binnen twee jaar een 'Circular Hub', een update van de huidige koopjeshoek, waar klanten zelf ook tweedehandsproducten kunnen binnenbrengen.

In 2014 startte Ikea zijn tweedehandsservice. Daarmee kunnen klanten hun tweedehands Ikeameubelen terugbrengen in ruil voor een voucher. 'Afhankelijk van de staat van het product krijgen klanten dan een Ikeavoucher voor maximaal de helft van het aankoopbedrag', zegt Nathalie Van Edom, experte duurzaamheid bij Ikea Belgie. Alle Belgische klanten kunnen de vernieuwde tweedehands service raadplegen opIKEA.be. Via deze webpagina kunnen klanten een offerte opmaken voor hun oude Ikea-meubels. De klanten moeten hun oude meubels gemonteerd terugbrengen naar de klantendienst. Dit kan voorlopig enkel in de Ikea van Bergen. De andere Belgische winkels zullen de vernieuwde tweedehands service in de komende maanden ook uitrollen. Een concrete timing is er nog niet.

Afval reduceren en recycleren

Voor Ikea maken de Circular Hubs deel uit van een groter duurzaamheidsplan met drie pijlers. Tegen 2030 wil het bedrijf alleen nog werken met hernieuwbare of gerecycleerde materialen. Ten tweede mikt het bedrijf tegen 2030 op 'zero waste'. 'Momenteel krijgen al onze werknemers al een sorteeropleiding', legt Van Edom uit. 'Zo zamelen we maar liefst twintig fracties in voor ons eigen containerpark. Negentig procent van ons afval wordt zo gesorteerd.'

De derde pijler is erop gericht klanten te inspireren zelf aan duurzaamheid te werken. Daarin spelen de Circular Hubs een belangrijke rol. De meubelketen is ervan overtuigd dat de klanten openstaan voor een meer circulaire aanpak. Een onderzoek toonde immers aan dat 72 procent van de Belgische Ikea-klanten aangeeft actie te willen ondernemen om duurzamer te leven.

In de Circular Hub zullen op termijn ook workshops georganiseerd worden. In afwachting daarvan kan je terecht op IKEA Harmoni, een online leidraad met tips rond het herstellen en vernieuwen van meubels.

