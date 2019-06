Ikea kondigde tijdens de Democratic Design Days aan welke samenwerkingen in de pijplijn zitten. De focus ligt op duurzaam en circulair wonen, klein wonen in de stad, gezond leven en een thuis creëren.

De Zweedse woonketen gaat opnieuw heel wat samenwerkingen aan. Tom Dixon is opnieuw van de partij, maar ook kunstenares Sabine Marcelis, foodspecialist Claus Meyer en artieste Solange Knowles mogen hun expertise delen. Van zonne-energie voor iedereen tot urban farming: dit ligt er in het verschiet.

Food innovaties

In de keuken kiest Ikea voor plantaardige innovaties. De woonketen lanceert ijsjes op plantaardige basis met als eerste smaak aardbei. Daarnaast krijgt de balletjesfamilie er een nieuw lid bij: de (m)eatball. Ze zien eruit als vlees en ze smaken hetzelfde, maar ze zijn een duurzamer en gezonder alternatief op plantaardige basis.

Ook staat er een samenwerking op stapel met de culinaire ondernemer Claus Meyer, de oprichter van de New Nordic Cuisine.

Art Event

Ikea wil kunst democratiseren. Met de volgende Art Event-collectie wil het bedrijf een art kiosk introduceren waarbij de kunstcollectie toegankelijk gemaakt wordt door haar mee te nemen naar waar de mensen zijn. Samen met zes multidisciplinaire kunstenaars, waaronder Sabine Marcelis, gaan ze op zoek naar de ontmoeting tussen kunst en design.

IKEA x Lego: BYGGLEK

Door de samenwerking met Lego wil IKEA barrières van spelen weghalen.

OMTÄNKSAM

Met deze collectie hoopt Ikea in te spelen op comfort en universaliteit: het is design voor iedereen, van een zwangere vrouw tot iemand met rugklachten of een gebroken been.

Klein wonen in de stad

Design om compact en flexibel te wonen in de stad: een kolfje naar de hand van Ikea. De RÅVAROR-collectie is er helemaal op voorzien.

IKEA x Greyhound: SAMMANKOPPLA

Voor de nieuwe SAMMANKOPPLA-collectie zocht Ikea inspiratie in Zuidoost-Azië. Ze onderzochten de probleemoplossende mindset, beïnvloed door kleine leefruimtes, uit deze cultuur: recyclage, hergebruik en hergeboorte vormen de basis van deze collectie.

IKEA x Saint Heron: GÅTFULL

Het doel van deze samenwerking is om een brug te creëren tussen kunst en design. Door samen te werken met Saint Heron, de cultural hub van Solange Knowles, wil Ikea architectuur, design, kunst en muziek in de huizen van mensen brengen.

