Een klein verhaal achter een groot ontwerp. Deze week: Serenissimo van Lella & Massimo Vignelli voor Acerbis.

Lella en Massimo Vignelli vormden meer dan vijftig jaar lang een bijzonder designerskoppel. Samen creëerden ze de iconische metroplattegrond van New York, die als voorbeeld gold voor alle andere metronetwerken op onze aardbol, maar ook de huisstijl van Bloomingdale's en tal van meubelen voor verschillende fabrikanten. 'Als je één ding kunt ontwerpen, kun je evengoed alles ontwerpen', was hun mantra. Voor Acerbis ontwikkelden ze in 1985 deze Serenissimo-tafel. De massieve poten in onregelmatig gekleurde pasteltinten vallen meteen op. Ze haalden de mosterd bij Venetiaans stucwerk, een ambachtelijke techniek uit de regio waar ze allebei studeerden. Met een spatel werd een zeer fijne gipslaag aangebracht op een oppervlakte, waarin achteraf pas de kleur - geïnspireerd op een 18de-eeuws schilderij van Francesco Guardi - door verhitting werd gemengd. Door haar moderne statigheid vond de tafel doorheen de jaren haar weg in politieke kringen. Het bewijs daarvan publiceerde Paris Match in 2002. Op een twee pagina's grote foto zie je de net verkozen Jean-Pierre Raffarin omringd door zijn regeringsploeg aan een Serenissimo vergaderen in Matignon, de officiële residentie van de Franse premier. Het mocht helaas geen voorteken zijn voor een sereen beleid: Raffarin werd al na drie jaar afgevoerd als eerste minister. Een prestatie die niemand hem voor- of nadeed. De Serenissimo is heruitgebracht ter ere van de Remasters Collection van Acerbis. Nieuwe kleuren en afwerkingen - waaronder een tafelblad in zwart gehamerd glas - werden aan de opties toegevoegd. Prijs op aanvraag. acerbisdesign.com