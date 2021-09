September is designmaand in Brussel. Tijdens meer dan honderd events in de hoofdstad tonen binnenlandse en buitenlandse designvirtuozen wat ze in hun mars hebben. Welke activiteiten en galerijen moet je zeker op de planning zetten? Wij trokken Pierre-Emmanuel Vandeputte en Roxane Lahidji, de jonge eregasten van de Contemporary Design Market, aan de mouw voor enkele tips.

Op 25 en 26 september 2021 staat de vernieuwde Gare Maritime in Tour&Taxi's volledig in het teken van design. Tijdens de derde editie van de Contemporary Design Market ontdek je vijftig hedendaagse designers en merken, geselecteerd door experts. Je vindt er zowel gevestigde namen als opkomend talent. Op dezelfde locatie vindt dat weekend ook de vintagemarkt Brussels Design Market plaats.

Het designduo Fien Muller en Hannes Van Severen van Muller Van Severen zijn de eregasten van de Contemporary Design Market. Er werden ook twee jonge talenten uitgeroepen tot Young Guests of Honour. Pierre-Emmanuel Vandeputte en Roxane Lahidji hebben allebei hun studio in Zaventem Ateliers en sloegen de handen in elkaar voor een presentatie tijdens de mark voor hedendaags design. Waar gaan deze designers zelf graag langs in de Zennestad tijdens Design September? We vroeg hen om insider tips.

Blend © GF

De tips van Pierre-Emmanuel Vandeputte (1991)

De Brusselse designer Pierre-Emmanuel Vandeputte werd geboren in Frankrijk, maar zijn naam verraadt Vlaamse roots. 'Mijn overgrootouders zijn van Kortrijk. Toen Frankrijk in Vlaanderen op zoek ging naar boeren om Frans land te bewerken, zijn ze daarop ingegaan en mijn vader is er geboren en getogen. Ik ben opgegroeid in Frankrijk, maar qua afkomst ben ik dus half Frans en half Belgisch', vertelt de jonge ontwerper. 'Toen ik via mijn studies Industrieel Design aan La Cambre terechtkwam in Brussel, voelde ik me er meteen thuis. Ik ga nooit meer terug in Frankrijk wonen. De sfeer in Brussel bevalt me enorm. Op vlak van esthetiek denk ik niet dat er een specifiek DNA te ontwaren valt, maar op gebied van attitude wel. Het is hier heel open en tolerant. Ik noem mezelf dan ook met plezier een Brusselse designer.'

De ontwerpen van Pierre-Emmanuel zijn minimalistisch, surrealistisch en zoeken de balans op tussen functionaliteit en emotie. Zijn design staat symbool voor de drang om los te breken uit het alledaagse en toe te geven aan speelsheid en nieuwsgierigheid. Ook valt een groot respect voor vakmanschap op in zijn ontwerpen.

Abacus © Joan Calvet

Contemporary Design Market. De markt vindt plaats in de Gare Maritime. De ruimte alleen al is magnifiek. Zelf stel ik er 'Abacus' en mijn samenwerking met Roxane Lahidji voor. Ook 'Blend' zal tentoongesteld worden, een stoel gemaakt van alle overschotmaterialen van de designers van Zaventem Ateliers.

Zaventem Ateliers. Trek hier gerust een halve dag voor uit. Je vindt er de ateliers van 25 designers in een super unieke locatie.

Dopelgänger. Deze groepstentoonstelling in het centrum van Brussel is zeker de moeite waard. De expo is uitgewerkt als een wandelparcours langs acht etalages en drie buitenlocaties, van de Beurs tot Atelier KANAL van KANAL-Centre Pompidou. Ze herdenkt de verwevenheid van de culturele en de economische sector en laat zien hoe kunstenaars deze regels overnemen en ombuigen. Curatie door Pauline Salinas en Hervé Charles. Deelnemende kunstenaars: Marc Buchy, Cathy Coez, Marcin Dudek, Arnaud Eubelen, Pauline François, Valérian Goalec, Benoit Jacquemin, Mikail Koçak, Marine Kaiser, Tanguy Poujol, Anna Safiatou Touré en Justyna Wierzchowiecka

Tentoonstelling van architect en beeldhouwer Jacques Moeschal in de Bozar. Ontdek de waanzinnige knowhow van deze unieke maker, die gefascineerd was door de sculpturale mogelijkheden van beton. Je moet er snel bij zijn: de expo loopt af op 19/09.

De shop van Daniel Perahia.

Hier tankt Pierre-Emmanuel energie en lest hij zijn dorst

Le Laboureur. Leuk, authentiek café met een ongedwongen sfeer in de Vlaanderenstraat. In het weekend eet ik er graag garnaalkroketten.

Roxane Lahidji werd geboren in Frankrijk en studeerde in Nederland aan de Design Academy in Eindhoven. In Brussel vond ze haar thuis, genesteld tussen deze twee landen. 'Ik hou van Brussel. Het is een verwelkomende stad, met veel flexibiliteit,' stelt ze. 'De verschillende culturen en het internationale karakter zijn ook pluspunten. De designscene hier is fris en jong, energetisch en stimulerend. Tegelijkertijd is het hier ook heel menselijk, cool en relaxt. Ik heb vroeger in Parijs, Londen en Amsterdam gewoond en vind de grootte van Brussel aangenamer. Dat het hier betaalbaarder is, is ook mooi meegenomen.'

Roxanes reeks 'Marbled Salts' gooit hoge ogen. Voor deze tafels en krukjes gebruikt ze zout als goedkoper, milieuvriendelijk en origineel alternatief voor marmer. Het zout wordt gemengd met natuurlijke harsen en pigment, waardoor de objecten in verschillende vormen gekneed kunnen worden en er meer mogelijk is dan met marmer.

Marbled Salts © GF

De expo Post-Industrial Crafts. Tentoonstelling rond een hot topic in de designwereld. Werk gecreëerd door studenten, docenten, alumni en onderzoekers verbonden aan de opleiding Productdesign van de Luca School Of Arts in Genk.

De tentoonstelling Objects of Fascination in het MAD, home of creators.

De lezing van Lionel Jadot (op 16/10) over co-living en duurzaamheid.

Hier tankt Roxane energie en lest ze haar dorst

Le Pré Salé: Belgische keuken, echt heel lekkere gerechten

Jardin Hospice. Leuke bar in een mooie setting

Bargello. De beste ijsjes van Brussel.

MARCELLE - débit de boissons. Gezellige cocktailbar

CiPiaCe. Italiaanse keuken, ongelooflijk lekker

Op 25 en 26 september 2021 staat de vernieuwde Gare Maritime in Tour&Taxi's volledig in het teken van design. Tijdens de derde editie van de Contemporary Design Market ontdek je vijftig hedendaagse designers en merken, geselecteerd door experts. Je vindt er zowel gevestigde namen als opkomend talent. Op dezelfde locatie vindt dat weekend ook de vintagemarkt Brussels Design Market plaats. Het designduo Fien Muller en Hannes Van Severen van Muller Van Severen zijn de eregasten van de Contemporary Design Market. Er werden ook twee jonge talenten uitgeroepen tot Young Guests of Honour. Pierre-Emmanuel Vandeputte en Roxane Lahidji hebben allebei hun studio in Zaventem Ateliers en sloegen de handen in elkaar voor een presentatie tijdens de mark voor hedendaags design. Waar gaan deze designers zelf graag langs in de Zennestad tijdens Design September? We vroeg hen om insider tips. De Brusselse designer Pierre-Emmanuel Vandeputte werd geboren in Frankrijk, maar zijn naam verraadt Vlaamse roots. 'Mijn overgrootouders zijn van Kortrijk. Toen Frankrijk in Vlaanderen op zoek ging naar boeren om Frans land te bewerken, zijn ze daarop ingegaan en mijn vader is er geboren en getogen. Ik ben opgegroeid in Frankrijk, maar qua afkomst ben ik dus half Frans en half Belgisch', vertelt de jonge ontwerper. 'Toen ik via mijn studies Industrieel Design aan La Cambre terechtkwam in Brussel, voelde ik me er meteen thuis. Ik ga nooit meer terug in Frankrijk wonen. De sfeer in Brussel bevalt me enorm. Op vlak van esthetiek denk ik niet dat er een specifiek DNA te ontwaren valt, maar op gebied van attitude wel. Het is hier heel open en tolerant. Ik noem mezelf dan ook met plezier een Brusselse designer.' De ontwerpen van Pierre-Emmanuel zijn minimalistisch, surrealistisch en zoeken de balans op tussen functionaliteit en emotie. Zijn design staat symbool voor de drang om los te breken uit het alledaagse en toe te geven aan speelsheid en nieuwsgierigheid. Ook valt een groot respect voor vakmanschap op in zijn ontwerpen. Hier tankt Pierre-Emmanuel energie en lest hij zijn dorst Roxane Lahidji werd geboren in Frankrijk en studeerde in Nederland aan de Design Academy in Eindhoven. In Brussel vond ze haar thuis, genesteld tussen deze twee landen. 'Ik hou van Brussel. Het is een verwelkomende stad, met veel flexibiliteit,' stelt ze. 'De verschillende culturen en het internationale karakter zijn ook pluspunten. De designscene hier is fris en jong, energetisch en stimulerend. Tegelijkertijd is het hier ook heel menselijk, cool en relaxt. Ik heb vroeger in Parijs, Londen en Amsterdam gewoond en vind de grootte van Brussel aangenamer. Dat het hier betaalbaarder is, is ook mooi meegenomen.' Roxanes reeks 'Marbled Salts' gooit hoge ogen. Voor deze tafels en krukjes gebruikt ze zout als goedkoper, milieuvriendelijk en origineel alternatief voor marmer. Het zout wordt gemengd met natuurlijke harsen en pigment, waardoor de objecten in verschillende vormen gekneed kunnen worden en er meer mogelijk is dan met marmer. Hier tankt Roxane energie en lest ze haar dorst