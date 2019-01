Henry van de Velde Awards uitgereikt: architect en designer Vincent Van Duysen krijgt carrièreprijs

De 'Oscars van design' in Vlaanderen werden voor de 25ste keer uitgereikt door Flanders DC. Midden november werden al 23 winnaars in 8 categorieën van de Henry van de Velde Award bekendgemaakt. Daaruit werden nu de Gold Award Winners gedistilleerd.

De 8 categorieën zijn: Business, Community, Consumer, Ecodesign by OVAM, Graphic & Packaging, Habitat, Health & Wellbeing en Mobility. Die worden aangevuld met de awards voor Lifetime Achievement, Company, Young Talent en de publieksprijs. Meer dan 5.000 personen brachten hun voorkeurstem uit voor de publieksprijs.

Bekroning voor brede visie

Met Vincent Van Duysen bekroont de jury iemand met een brede visie, 'die architectuur, interieur- en meubelvormgeving als één geheel ziet.' Zijn uitgepuurde en tijdloze esthetiek wordt geloofd. Zijn internationale erkenning als artistiek directeur ondermeer bij Molteni & C wordt expliciet door de jury beloond. In 2016 werd Van Duysen onze Designer van het Jaar, een initiatief van Biënnale Interieur en Knack Weekend/Le Vif Weekend.

Bij Company kwam familiebedrijf De Zetel als winnaar uit de bus, en bij Young Talent trok niet één ontwerper aan het langste eind maar BRUT Collective, een echt collectief van 6 jonge toptalenten. Voor de jury was het onmogelijk om naast dé revelatie van Milaan 2018 te kijken.

Ecologisch talent in de kijker

De Ecodesign Award, die Flanders DC in samenwerking met OVAM uitreikt, ging naar de duurzame jeanscollectie HNST. Het denimmerk van Tom Duhoux ging in zee met het textielbedrijf ESG, dat textielgaren produceert voor verschillende toepassingen. Samen kozen ze voor circulair design. De jury prijst de samenwerking tussen ESG en HNST als een positief en inspirerend signaal dat de volledige waardenketen belangrijk is in het designproces en dat co-creatie en samenwerking tussen de creatieve sector, de sociale economie, de lokale textielindustrie en partners in onderwijs en onderzoek op alle vlak lonen.

De publieksprijs werd weggekaapt door M7, de nieuwe dubbeldektrein van NMBS. Yellow Window ontwierp de M7 en Bombardier zorgde voor de uitvoering. Het design is van Axel Enthoven en Eric Govers en is volgens de jury eigentijds en gefocust op het comfort van de reiziger.

Andere laureaten van de Henry van de Velde Awards waren het Kanunnik Petrus Jozef Triest Plein op het terrein van Karus (voorheen psychiatrisch centrum Caritas) in Melle, de compacte parasol Acacia (die je schaduw geeft waar jij die wil), de ring van Belun die de slaapkwaliteit van zijn gebruiker in kaart brengt, het elektrisch vrachtwagentje MT10 van Addax Motors, het Barco UniSee®-platform van Barco, het boek The Sweetest Taboo van fotografe Frieke Janssens en de innovatieve verlichting Marbul Suspension Adjustable.

De Henry van de Velde Awards bekronen sinds 1994 Vlaamse ontwerpers, bedrijven, producten, projecten en diensten die vanuit design oplossingen aanreiken met een positieve impact op de economie en de samenleving. (Belga/LP)