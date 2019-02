Grootste vintage design markt van Europa neemt Tour & Taxis opnieuw in

Tijdens het voorlaatste weekend van maart kunnen designliefhebbers opnieuw terecht in Tour & Taxis in Brussel. Daar vindt dan de Brussels Design Market plaats, volgens de organisatie de grootste designmarkt van Europa in zijn soort. Wie op zoek is naar originele stukken van Knoll, Eames of Pesce weet dus waar naartoe.

Waaraan je je kan verwachten? Meer dan honderd exposanten van over heel Europa, eclectische collecties die de designgeschiedenis van de hele twintigste eeuw omvatten en enkele foodtrucks om met wat lekkers in de hand te mijmeren over al dat moois in jouw huis.

Tickets vanaf 10 euro.