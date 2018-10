Gio Ponti: godfather van het Italiaanse design

WIE?

Designer Alessandro Mendini noemde Gio Ponti (1891-1979) de vader van het Italiaanse design en de Italiaanse architectuur én plaatste hem naast Le Corbusier, Alvar Aalto en Oscar Niemeyer. Terecht, want niemand drukte zo'n stempel op design en architectuur als hij.

WAT?

Ponti vond alle materialen meraviglioso genoeg om mee te werken, van marmer tot porselein. Hij ontwierp stoffen voor Vittorio Ferrari, lampen en meubelen voor Fontana Arte (het bedrijf dat hij zelf oprichtte) en serviesgoed voor Richard-Ginori. Het bekendst is natuurlijk zijn vederlichte stoel Superleggera, die hij in '57 voor Cassina ontwierp.

WAAROM?

Daarnaast was Ponti een toonaangevend architect die zijn thuisstad Milaan zijn beroemdste toren schonk, de Pirelli Tower (1954). Hij bouwde ook kloosters, woningen en winkels, zoals de Bijenkorf in Eindhoven (1965), die een mijlpaal blijft van het Nederlandse architectuurpatrimonium. Als docent aan de beroemde polytechnische school van Milaan oefende hij een enorme invloed uit op alle Italiaanse architecten na hem. Zijn internationale roem kwam er samen met het vandaag nog steeds toonaangevende architectuurmagazine Domus, dat hij in 1928 opstartte. Met zijn blad lanceerde hij alle grote namen - van Piero Fornasetti en Carlo Molino tot Charles Eames - in Europa.

Sinds 2012 plaatst Molteni&C hem extra in de kijker met jaarlijkse heruitgaves van verschillende meubelen die hij tussen 1935 en 1970 ontwierp voor zijn eigen woning in de Via Dezza, voor cruiseschepen, voor Villa Planchart en voor het Amerikaanse bedrijf Altamira. De uitgever is een van de belangrijkste partners van de tentoonstelling die het oeuvre van de meester zal toelichten in meer dan 500 stukken, waarvan vele nooit eerder geëxposeerd werden.