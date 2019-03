Gids bundelt unieke adressen voor design en mode in Brussel

Brussel staat meer en meer bekend als toonaangevend centrum voor mode en design. Onze hoofdstad is dan ook de thuishaven van heel wat talentvolle ontwerpers. Je vindt hier ook een pak originele initiatieven zoals de gloednieuwe beurs Collectible, de Brussels Design Market, Uptown Design, Brussels Design September en Nationa(a)l. Daarnaast geven ook verschillende museums en scholen een gezicht aan de Brusselse designscene.

Vier designers als gids

Sinds kort kwam daar ook de gids Brussels by Designers bij, 128 pagina's boordevol unieke weetjes, interessante adressen en prachtige visuals. Voor deze tweede editie nemen meubeldesigners Alain Gilles, Lucile Soufflet, Julien Renault en ontwerpster Conni Kaminski je mee op sleeptouw.

De Brusseltips vallen uiteen in vijf thema's - restaurants, bars, hotels, boetieks en cultuurplekken. De tips worden afgewisseld met portretten van de ontwerpers. Handig zijn de minder bekende plekken die worden getipt in de gids, van gespecialiseerde boekhandels tot conceptstores of buurtcafés. Stijl en design staan daarbij telkens centraal.