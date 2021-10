De Ecodesign Award voor studenten werd in het Design Museum van Gent uitgereikt aan jong talent met circulaire designideeën. Deze jongeren staan te trappelen om de wereld te veranderen met hun ecodesigns. Ontdek hier welke ontwerpen in de bloemetjes werden gezet door OVAM en Vlaanderen Circulair.

Tijdens een ceremonie in het Design Museum op 28 oktober werden de winnaars van de Ecodesign Award 2021 voor studenten bekendgemaakt. Deze locatie werd niet toevallig gekozen, want de winnende ontwerpen worden ook tentoongesteld in het designmuseum.

Deze wedstrijd voor studenten geeft jonge ontwerpers de kans om hun eindwerk in de spotlight te plaatsen. OVAM en Vlaanderen Circulair willen hiermee een springplank bieden aan studenten die een circulair product of dienst hebben ontworpen waarmee ze de wereld kunnen veranderen. De winnaars krijgen daarom een gouden smartphone tjokvol contacten waar de jonge productontwerpers in de nabije toekomst mee kunnen samenwerken en netwerken.

De Ecodesign Award 2021 bekroonde winnaars en gaf eervolle vermeldingen in de categorieën 'Problem Solving' en 'Everyday Life'. Ontdek hieronder welk jong talent een verdiend duwtje in de rug kreeg.

Problem Solving

De uitblinkers in deze categorie bieden oplossingen voor uitdagingen waar we als maatschappij mee te kampen hebben op ecologisch, economisch en sociaal vlak.

Winnaar: GrO2 (Arthur Boven)

Arthur Boven (productontwikkeling UAntwerpen) sleept de award in de categorie 'problem solving' in de wacht met zijn GrO2, een uitvinding waarbij microalgen op een verantwoorde wijze geproduceerd worden. Zijn innovatieve fotobioreactor maakt gebruik van overbodige restwarmte en ruimte van de industrie en zal waardevolle biomassa creëren door warmte, CO2, mineralen en licht op te nemen via een fotosyntheseproces. Handig, want er is een grote vraag naar algenbiomassa voor verschillende toepassingen, zoals cosmetica, biobrandstof, dierenvoeding en de voedingsindustrie. Arthur toont dat hij de vinger aan de pols heeft met dit project, want microalgen zullen in de toekomst zeker nog belangrijker worden als duurzame oplossing in verschillende sectoren.

GrO2 © GF

Eervolle vermeldingen

No Time To Waste (Isabeau Godde)

Isabeau Godde (Textielontwerp Kask) ging tijdens haar studies op bezoek bij verschillende textielfabrikanten en producenten. Tijdens deze uitstapjes ontdekte ze dat er overal pluis in het rond vliegt en uiteindelijk op de vloer belandt. Aangezien er tot twaalf procent van de vezels op de fabrieksvloer verloren gaan, kunnen we spreken van heel wat afval in deze sector. 'Ik voelde me aangespoord om de mogelijkheden van deze kleine deeltjes te onderzoeken. Door op zoek te gaan naar nieuwe manieren om dit pluis te verwerken, slaagde ik erin een nieuw materiaal te ontwikkelen', klinkt het. Isabeau toverde het pluis om in duurzame pluisvellen, blokken en garens waarmee geëxperimenteerd kan worden. Omdat het materiaal een akoestische en isolerende functie heeft, kan er bijvoorbeeld een multifunctioneel kamerscherm mee gemaakt worden. Wij zijn alvast benieuwd wat er dankzij dit onderzoek in de toekomst allemaal met het textielpluis gemaakt zal worden.

No Time To Waste © GF

Thermolight (Bram Vermeulen)

Hoe vaak is je dynamo stuk? Of ben jij je fietslampjes kwijt? Of blijken de batterijen plat? Met Thermolight wil Bram Vermeulen (Industrieel Ontwerpen Gent) een oplossing bieden voor dit probleem. Goede zichtbaarheid in het verkeer is van levensbelang: maar liefst 23 procent van de verkeersslachtoffers verplaatsten zich immers per fiets. Thermolight, de uitvinding van Bram, biedt de geschikte oplossing. Dit fietslicht wordt aan je fiets bevestigd en werkt op lichaamswarmte van de gebruiker. Het ontwerp zit nu nog in de conceptuele fase, maar wij staan al te trappelen om er mee op pad te gaan.

Thermolight © GF

Everyday Life

Deze categorie beloont de projecten die bijdragen tot een duurzamer dagelijks leven.

Winnaar: Son-mat (Elien Gielen)

Fermenteren is in opmars, maar hoe doe je dat zelf thuis op een veilige, gezonde en smakelijke manier? Elien Gielen (Productontwikkeling UAntwerpen) bedacht Son-mat om mensen die zelf willen fermenteren een fool proof systeem aan te bieden. Het bestaat uit een combinatie van fysieke en digitale tools die begeleiding bieden bij het fermenteren van groenten. Via de mobiele app worden verschillende mogelijkheden en bereidingen voorgesteld. Dankzij de fermentatieset kunnen de groenten vervolgens op een veilige manier bewaard worden. Een leuke manier om voedselverspilling tegen te gaan en andere smaken te ontdekken.

Son-mat © GF

Eervolle vermeldingen

Bizù (Dorian Asscherick, Moses Ogundipe, Thijn Van den Bosch en Amber Eghermanne)

Kinderen, ze groeien als kool. Het team studenten (Industrieel Productontwerpen Howest) dat Bizù bedacht wilde een duurzame oplossing bieden aan ouders die hun kleine spruit graag een leuk slofje aantrekken, maar niet continu nieuwe exemplaren willen kopen omdat kindlief er alweer is uitgegroeid. Bizù groeit mee met de kindjes en vermindert daardoor de verspilling van babypantoffels. De slofjes worden gemaakt van duurzaam, gerecycleerd materiaal en worden op een eerlijke en lokale manier geproduceerd. Wanneer het kindje te groot is geworden voor de slofjes is het de bedoeling dat de ouders ze terugbrengen, zodat de materialen opnieuw gerecycleerd kunnen worden.

Bizu © GF

Groeiklas (Robbe Verschuere)

Leren over tuinieren, gezonde voeding en duurzaamheid: je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. Robbe Verschuere (Productdesign LUCA School of Arts Genk) bedacht daarom Groeiklas, een educatief, circulair ecosysteem dat geplaatst wordt op de speelplaats. De Groeiklas bestaat uit DIY-moestuin modules, een educatief lespakket en een community. Scholen kunnen dankzij deze uitvinding een moestuin opbouwen door verschillende modules te combineren. Elke school kan zelf modules kiezen op basis van hun eigen eisen en wensen. Zelf was Robbe geen held in stilzitten in de klas en zo leerstof opnemen. Volgens het motto 'al doende leert men', kunnen kinderen volgens hem heel wat opsteken door de handen uit de mouwen te steken. De jeugd groene vingers meegeven op een speelse manier lijkt ons alleen maar positief voor de toekomst.

Groeiklas © GF

Smartaway (Andrei-Silviu Nitu)

Eten bestellen, we zijn er allemaal nog meer fan van geworden tijdens de voorbije maanden. Maar wat met al die wegwerpverpakkingen waar de lekkere maaltijden in geleverd worden? Dat kan beter, dacht Andrei-Silviu Nitu (Industrieel Productontwerpen Howest). Enter Smartaway, herbruikbare takeaway verpakkingenmet geïntegreerde IoT technologie. Met deze uitvinding hoopt de jonge productontwikkelaar minder afval te genereren en het terugbrengen van de herbruikbare verpakking makkelijker te maken. Klinkt als muziek in de oren nietwaar?

Smartaway © GF

