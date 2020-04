Decolabels doen aan recycling, upcycling of circulair design. Zo ook voor je badkamer.

115

Zoveel liter water wordt er gemiddeld per persoon per dag verbruikt in ons land. Hoeveel water er dagelijks uit de kraan stroomt, heb je deels zelf in de hand, maar ook fabrikanten proberen een handje te helpen. De waterbesparende Grohe Plus-kraan heeft een Eco Spray-functie, goed voor een duurzame 4 liter per minuut (tegenover een gemiddelde van 12 tot 16 liter per minuut). Even swipen over het verlichte pictogram en je duwt je verbruik naar beneden.

...

Zoveel liter water wordt er gemiddeld per persoon per dag verbruikt in ons land. Hoeveel water er dagelijks uit de kraan stroomt, heb je deels zelf in de hand, maar ook fabrikanten proberen een handje te helpen. De waterbesparende Grohe Plus-kraan heeft een Eco Spray-functie, goed voor een duurzame 4 liter per minuut (tegenover een gemiddelde van 12 tot 16 liter per minuut). Even swipen over het verlichte pictogram en je duwt je verbruik naar beneden. Grohe Plus Series, vanaf 876 euro (verkrijgbaar vanaf 2021), grohe.be The Organic Company zoekt sinds 2007 naar eenvoudig, functioneel en puur design voor onder meer de badkamer. De rode draad door hun collectie: enkel 100% gecertificeerd biologisch katoen komt in aanmerking. Alle artikelen dragen het strenge GOTS-label, wat niet alleen garandeert dat alle stoffen ecologisch zijn en dat giftige of verontreinigende ingrediënten bij de productie worden geweerd, maar ook dat de makers erachter fair behandeld worden. Make-up Pads, vanaf 9 euro voor vier, theorganiccompany.dk Volgens wetenschappelijke studies vormt het stikstofniveau, onder andere veroorzaakt door afvalwater van wc's, een grotere bedreiging voor onze planeet dan het stijgende CO2-niveau. Daarom onderzocht Eawag, het Zwitserse Federale Instituut voor Waterwetenschap en Technologie, mogelijkheden om de vervuiling door afvalwater te verminderen. De volgende stap werd dit baanbrekende toilet, het resultaat van een samenwerking tussen Eawag, designstudio EOOS en Laufen met de steun van de Bill & Melinda Gates Foundation. In de pot wordt urine gescheiden van ontlasting en papier en vervolgens omgeleid. Op die manier wordt het mogelijk de stikstof uit de urine om te zetten, waardoor er zo'n 80% minder stikstof in het rioolwater terechtkomt. laufen.com