Tijdens het nieuwe Gent Design Fest wordt de stad van 22 april tot 1 mei omgetoverd tot een design-walhalla. Tien dagen lang worden er talloze installaties, workshops en lezingen met telkens een duurzame noot georganiseerd.

Met elke dag een ander thema, zoals food waste of circulair bouwen, pakt het festival uit met een selectie aan bestaande en nieuwe projecten. De installaties en evenementen worden onderverdeeld op basis van drie inhoudelijke clusters. Dat zijn Look Back (ambacht en traditie smelten samen met nieuwe technologie), Move Forward (werken en installaties waarin de natuur als blauwdruk wordt gebruikt voor hybride samenwerkingen tussen design en wetenschap) en Do Care (de impact van design op de wereld staat centraal). Gebeten door design? Dit zijn volgens ons evenementen om naar uit te kijken.

NEST

Architectuur meets textiel. Door een minimalistische houten frame te combineren met textiel wordt er een veilige huls gecreëerd, een textielbaarmoeder, waar bescherming en geborgenheid centraal staan. Studenten en alumni Textiel van het LUCA en de KULeuven willen met deze installatie aandacht vragen voor het psychosociale welzijn van jongvolwassenen met een chronische ziekte of kanker.

Het NEST is multi-inzetbaar en kan gebruikt worden voor getuigenissen, lezingen, meditaties of zelfs slaap. Tijdens het Design Fest wordt de installatie ingezet voor panelgesprekken of als luisterkamer.

NEST is tijdens het volledige festival te bezoeken in het Gentse Design Museum.

Een Wilde Route doorheen de stad

Naar aanleiding van het festival stelden verschillende Gentse designwinkels hun overtollige stock beschikbaar voor ontwerpers, die hieruit konden selecteren om volwaardige, nieuwe en unieke stukken te creëren. Deze creaties zijn tijdens het volledige festival te bezichtigen in de deelnemende winkels.

Ontdek alle winkels die meedoen aan de Wilde Route hier.

Een duik in het verleden met het Clay Automation Lab

Design Studio Unfold zette onlangs het onderzoeksproject Atlas of Lost Finds op. Samen met ontwerpers en onderzoekers bekijkt ze hoe 3D-scans en andere digitale data van archeologische vondsten op een zinvolle maar kunstige manier gebruikt kunnen worden. Met dit project wordt een nieuwe discussie opengetrokken, over hoe historische artefacten als startpunt kunnen dienen voor nieuwe verhalen over eigenaarschap, traditie en kennis.

Voor Design Fest Gent slaan Unfold en de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK) de handen in elkaar met een heus lab waarin geëxperimenteerd wordt met robotarmen en 3D-printers. Het doel van het project is om de uitgestorven precolumbiaanse Marajoara-cultuur even te laten herleven door typische keramiek na te printen.

Met een nieuwe kleiprinter ondernemen ze een eerste poging om een Marajoara-urne te printen. Om hiervan getuige te zijn, kan je het tijdelijke lab bezoeken in het Design Museum Gent.

Kunstige algen

Eutrofiëring, het proces waarbij zuurstof uit het water wordt onttrokken door vervuiling, zorgt voor een enorme toename van algen op de stranden van het Franse Bretagne. Dit natuurverschijnsel vormde de basis voor ALGA, een project van Studio Samuel Tomatis.

In samenwerking met wetenschappers uit verschillende domeinen leerde hij alles wat je over algen kan leren en bestuurde hoe hij ze op een ambachtelijke manier zou kunnen bewerken. Via een semi-industrieel proces ontdekte hij hoe hij van algen nieuwe materialen kon ontwikkelen.

De algen worden gebruikt in verschillende toepassingen, gaande van verlichting tot gereedschap, meubilair of zelfs verpakking voor voedsel of textiel.

Ontdek de weg van alg naar design, in het Gentse Design Museum.

Welcome to my DFG-talk

In de loop van het festival worden er enkele talks georganiseerd, lezingen waarbij telkens een aspect van design aangekaard wordt door of met een expert.

Luister bijvoorbeeld naar het pleidooi van Stem & Vork en ontdek hoe zij jongeren en volwassenen willen verbinden met duurzame voedselsystemen. Of leer meer over het onderzoek van Minha Lee, die menselijke emoties tracht te doorgronden door middel van artificiële intelligentie. Voor een meer filosofische of diepzinnige lezing kies je best voor die van socioloog Ben Caudron, waarin hij de intieme relatie tussen kunst en technologie ontleedt.

Ben je op zoek naar een andere DFG-talk? Bekijk het volledige programma hier.

Voor een overzicht van het volledige programma, surf je naar de website van Design Fest Gent.

Met elke dag een ander thema, zoals food waste of circulair bouwen, pakt het festival uit met een selectie aan bestaande en nieuwe projecten. De installaties en evenementen worden onderverdeeld op basis van drie inhoudelijke clusters. Dat zijn Look Back (ambacht en traditie smelten samen met nieuwe technologie), Move Forward (werken en installaties waarin de natuur als blauwdruk wordt gebruikt voor hybride samenwerkingen tussen design en wetenschap) en Do Care (de impact van design op de wereld staat centraal). Gebeten door design? Dit zijn volgens ons evenementen om naar uit te kijken. Architectuur meets textiel. Door een minimalistische houten frame te combineren met textiel wordt er een veilige huls gecreëerd, een textielbaarmoeder, waar bescherming en geborgenheid centraal staan. Studenten en alumni Textiel van het LUCA en de KULeuven willen met deze installatie aandacht vragen voor het psychosociale welzijn van jongvolwassenen met een chronische ziekte of kanker. Het NEST is multi-inzetbaar en kan gebruikt worden voor getuigenissen, lezingen, meditaties of zelfs slaap. Tijdens het Design Fest wordt de installatie ingezet voor panelgesprekken of als luisterkamer. NEST is tijdens het volledige festival te bezoeken in het Gentse Design Museum. Naar aanleiding van het festival stelden verschillende Gentse designwinkels hun overtollige stock beschikbaar voor ontwerpers, die hieruit konden selecteren om volwaardige, nieuwe en unieke stukken te creëren. Deze creaties zijn tijdens het volledige festival te bezichtigen in de deelnemende winkels.Ontdek alle winkels die meedoen aan de Wilde Route hier.Design Studio Unfold zette onlangs het onderzoeksproject Atlas of Lost Finds op. Samen met ontwerpers en onderzoekers bekijkt ze hoe 3D-scans en andere digitale data van archeologische vondsten op een zinvolle maar kunstige manier gebruikt kunnen worden. Met dit project wordt een nieuwe discussie opengetrokken, over hoe historische artefacten als startpunt kunnen dienen voor nieuwe verhalen over eigenaarschap, traditie en kennis. Voor Design Fest Gent slaan Unfold en de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK) de handen in elkaar met een heus lab waarin geëxperimenteerd wordt met robotarmen en 3D-printers. Het doel van het project is om de uitgestorven precolumbiaanse Marajoara-cultuur even te laten herleven door typische keramiek na te printen. Met een nieuwe kleiprinter ondernemen ze een eerste poging om een Marajoara-urne te printen. Om hiervan getuige te zijn, kan je het tijdelijke lab bezoeken in het Design Museum Gent. Eutrofiëring, het proces waarbij zuurstof uit het water wordt onttrokken door vervuiling, zorgt voor een enorme toename van algen op de stranden van het Franse Bretagne. Dit natuurverschijnsel vormde de basis voor ALGA, een project van Studio Samuel Tomatis. In samenwerking met wetenschappers uit verschillende domeinen leerde hij alles wat je over algen kan leren en bestuurde hoe hij ze op een ambachtelijke manier zou kunnen bewerken. Via een semi-industrieel proces ontdekte hij hoe hij van algen nieuwe materialen kon ontwikkelen. De algen worden gebruikt in verschillende toepassingen, gaande van verlichting tot gereedschap, meubilair of zelfs verpakking voor voedsel of textiel. Ontdek de weg van alg naar design, in het Gentse Design Museum. In de loop van het festival worden er enkele talks georganiseerd, lezingen waarbij telkens een aspect van design aangekaard wordt door of met een expert. Luister bijvoorbeeld naar het pleidooi van Stem & Vork en ontdek hoe zij jongeren en volwassenen willen verbinden met duurzame voedselsystemen. Of leer meer over het onderzoek van Minha Lee, die menselijke emoties tracht te doorgronden door middel van artificiële intelligentie. Voor een meer filosofische of diepzinnige lezing kies je best voor die van socioloog Ben Caudron, waarin hij de intieme relatie tussen kunst en technologie ontleedt. Ben je op zoek naar een andere DFG-talk? Bekijk het volledige programma hier. Voor een overzicht van het volledige programma, surf je naar de website van Design Fest Gent.