Nieuwe Belgische designinitiatieven om online in rond te snuisteren.

1. Nationa(a)l

Als platform ter bevordering van vaderlandse creativiteit brengt Nationa(a)l kunstenaars uit het hele land samen in zeven disciplines, waaronder beeldende kunst, design en illustratie.

...

Als platform ter bevordering van vaderlandse creativiteit brengt Nationa(a)l kunstenaars uit het hele land samen in zeven disciplines, waaronder beeldende kunst, design en illustratie. Omdat het dit jaar onmogelijk was hun jaarlijkse tentoonstellingsverkoop te openen, hebben de organisatoren hun pop-up store omgevormd tot een online supermarkt, waar het publiek in alle veiligheid kan gaan winkelen. Op zoek naar een manier om vanuit uw luie stoel onze kunstscene te steunen? Zoek niet verder. nationalstore.be Bart Lenaerts en Jolijn Gyssels van de Mechelse ontbijt- en lunchbar Noen startten met BuroMuro een platform voor grafische kunstenaars. 'Voor de eerste lockdown in maart 2020 was het ons plan om een exporuimte in te richten in Noen,' vertelt Bart. 'We zouden de kunstenaars helpen om hun werk te vertalen naar prints om tentoon te stellen.' Toen er een lockdown werd ingeluid, moesten ze hun plannen om te exposeren terug opbergen. 'Uiteindelijk hebben we beslist om ons concept om te buigen naar een onlineplatform, een coronaproof alternatief voor de expo's. Elke artiest maakt exclusief werk voor BuroMuro. Kopers halen dus unieke prints in huis, die in beperkte oplage worden gedrukt.' buromuro.com In 2018 bouwden Gwynn Coumans en Kenzo Krijgsman een jarendertigpand in Gent om tot Graaf, een B&B die ze inrichtten met het mooiste Belgische design. Omdat 2020 een moeilijk jaar was voor het toerisme in België, besloten de heren een nieuw luik aan hun zaak toe te voegen. Zo lanceerden ze een webshop waarop je een selectie van Belgisch design terugvindt. Naast Sep Verboom, die in 2020 bekroond werd tot Designer van het Jaar, ontdek je onder meer producten van Atelier Belge, Bultin en Miel Cardinael. graafgent.be