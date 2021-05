Ondanks het coronavirus zijn deze labels en ontwerpers niet bang om de (ontsmette) handen in elkaar te slaan. Drie samenwerkingen uit de interieurwereld.

1. Paulette Van Hacht x Catherine De Vil

Omdat ze niet zoals haar mama Catherine De Vil interieurarchitect wilde worden, besloot Paulette Van Hacht enkele jaren geleden om haar eigen winkel op te starten. Intussen is Paulette in 't Stad een begrip onder vintageliefhebbers tot ver buiten Antwerpen. Daarbij bleef mama Catherine steeds bereikbaar voor goede raad. 'Ik praat graag met haar over de ideeën die ik nog heb,' vertelt Van Hacht, 'ook over wat ik nog mis in de winkel. Het zette ons aan het denken: kunnen we die spullen niet gewoon zelf maken?' Daarom lanceren de vrouwen nu een gezamenlijk label, May I Come In. 'We focussen op het vinden van geluk in kleine dingen. Zo starten we onder meer met gordijnen die met de hand worden gemaakt door een Belgische fairtrade ngo in India en brengen we een collectie handgeschilderde keramiek uit die geïnspireerd is op reizen die ik maakte.' Moeder en dochter zullen daarnaast lampenkappen verkopen en ook bijzet- en salontafels. Voorlopig is de collectie verkrijgbaar bij Paulette in 't Stad.

Houd de website in de gaten voor nieuwe verkooppunten, mayicomein.be

2. Svenskt Tenn x JP Demeyer

Toen een team van het meubel- en decoratielabel Svenskt Tenn twee jaar geleden de Belgische interieurontwerper Jean-Philippe Demeyer ontmoette tijdens Salone del Mobile in Milaan, vielen de Zweden prompt voor zijn creaties. Dit jaar lanceren ze daarom samen een collectie woonaccessoires die bestaat uit een gelimiteerde reeks kussens.

© GF

Daarnaast wordt de vaste collectie uitgebreid met dienbladen en kussens. 'Voor de unieke kussens gingen we aan de slag met overschotstoffen van Svenskt Tenn, maar we werkten ze af met Belgische franjes', vertelt Demeyer. 'Het zijn couturekussens en dus allemaal pièces uniques.' Ook creëerde de ontwerper een terugkerend ogenmotief op basis van zijn boek Fearless Living, dat in 2018 verscheen. Belgisch vakmanschap met een Zweeds kantje.

Vanaf 59 euro, svenskttenn.se

3. Hem x Sabine Marcelis

Voor hun nieuwste samenwerking deed het Zweedse label Hem een beroep op de Nederlandse ontwerper Sabine Marcelis, voor wie haar voorliefde voor zoetigheden een onuitputtelijke bron van inspiratie is. Toen Hems CEO Petrus Palmér in een Milanese boetiek stootte op een uniek model van een donutvormige poef van Marcelis, kwam hij op het idee om haar een collectie te laten ontwerpen waarvan de vormen doen denken aan de populaire Amerikaanse lekkernij.

Zitten in de donut van Sabine Marcelis. © hem

Het resultaat heet The Boa Pouf, een zitmeubel dat gemaakt wordt zonder naaiwerk om de zuiverheid van het ontwerp te behouden - een technische uitdaging die Marcelis met meesterschap aanging. De poef is verkrijgbaar in drie kleuren.

1240 euro, beschikbaar voor pre-order, hem.com

