De niet-essentiële economie houdt de adem in, maar talent blijft ontluiken.

1. La Manufacture

Waar? Parijs, Frankrijk

Waar? Parijs, Frankrijk Wie? De Libanese ondernemer Robert Acouri sloeg de handen in elkaar met de Italiaanse designer Luca Nichetto en modeconnaisseur Milena Laquale. Voor hun collecties werken ze samen met een selectie ontwerpers. Wat? Het motto van de zaak: meubelen en kleding met Franse allure en Italiaans vakmanschap, vaak met een knipoog naar grootheden als Prouvé, Portaluppi of Le Corbusier. De eerste boetiek opende recent in de Franse hoofdstad, maar het trio wil zijn 'unieke retailervaring' uitbreiden naar andere grote steden. lamanufacture-paris.frWaar? Kiev, Oekraïne Wie? Industrieel ontwerper Kateryna Sokolova werkte al voor Ligne Roset en Bolia. Samen met designer Arkady Vartanov stampte ze haar eigen designlabel uit de grond met als doel tijdloze ontwerpen op de markt te brengen. Wat? Belichting, meubilair, vazen en andere accessoires die geproduceerd worden met zowel traditionele als moderne technologieën in hun werkplaats in Oekraïne. "Dat zorgt ervoor dat we het hele productieproces kunnen overzien", leggen de ontwerpers uit. Hun doel is designspullen ontwerpen die van generatie op generatie doorgegeven kunnen worden. noom-home.comWaar? Bazel, Zwitserland Wie? De broers Nik en Robbe Vandewyngaerde trokken van België naar Zwitserland, de ene om er voor een architectenbureau te werken, de andere om er zijn master te halen aan de Accademia di architettura di Mendrisio. Samen richtten ze er het designlabel Objects with Narratives op. Wat? Zoals de naam van hun bedrijf al zegt, ontwerpen en selecteren de broers Vandewyngaerde meubelen op basis van hun verhaal, en starten ze niet vanuit esthetiek of functie. Dit vertaalt zich in experimenten met nieuwe technologieën en materialen, en een frisse visie op levensduur en gebruik van meubilair. objectswithnarratives.com