Étalé is een nieuwe toonplek in Gent, waar de meubelen en objecten van Simon Saelaert en David Braeckman worden geëtaleerd. Een plek waar ruimte is voor direct contact tussen designer en liefhebber, tussen maker en koper.

In het hartje van Gent openen de Belgische designers en meubelmakers Simon Saelaert en David Braeckman (Ministry of Mass) ÉTALÉ, waar ze elk hun nieuwste creaties tentoonstellen. De designers willen hun publiek tonen waar ze mee bezig zijn en wat hen boeit. In een latere fase zullen ze ook andere ontwerpers uitnodigen in ÉTALÉ.

Hoewel Braeckman en Saelaert verschillend werk maken, voelen ze zich verbonden in hun diepgewortelde interesse in ambacht. Met hun objecten vragen ze aandacht voor handwerk, kwaliteit en duurzaamheid. Ze produceren hun weloverwogen ontwerpen slechts in beperkte oplage, als reactie op de huidige wegwerpmaatschappij.

Korte keten

De crisis waarin we ons momenteel bevinden is ook voor designers geen lachertje. Afgelaste beurzen en evenementen zorgen voor minder contact tussen makers en kopers. Door zelf een toon- en ontmoetingsplek te openen, kunnen de designers de afstand tussen maker en publiek verkleinen. Spring eens binnen en ontdek waar Braeckman en Saelaert mee bezig zijn.

ÉTALÉ - Simon Saelaert & David Braeckman Gebroeders Vandeveldestraat 15, 9000 Gent Open woensdag tot vrijdag, 12u - 17u30, en op afspraak www.étalé.com

