Designer van het Jaar Linde Freya Tangelder door de ogen van haar mentors

Linde Freya Tangelder is door Knack Weekend verkozen tot Designer van het Jaar. Dit is wat drie van haar leerkrachten of voormalige werkgevers over haar te zeggen hebben.

Van links naar rechts: Ilse Crawford, Nina Yashar, Veerle Wenes © .

Galerist: Nina Yashar, oprichtster Nilufar Gallery, Milaan 'Ik was meteen gefascineerd door de eenvoudige, primitieve vormen van de Archetype Series van Linde, en ben zeer onder de indruk van haar vermogen om zo'n precies werk te leveren. Het resultaat is een zeldzaam voorbeeld van hedendaags werk dat er voorouderlijk uitziet. Haar objecten zijn iconisch en sculpturaal, maar hebben toch een duidelijke functionaliteit.

...

