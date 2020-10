De man achter de serviezen van toprestaurants als Hof Van Cleve, The Jane en Osteria Francescana wordt tachtig jaar op 26 oktober. Dat zet de man aan het denken.

Overal ter wereld eten mensen uit de borden van Piet Stockmans, zelfs in het beste restaurant ter wereld, Le Mirazur. Ook wie nog nooit in een sterrenrestaurant kwam, heeft wellicht al een ontwerp van Stockmans in handen gehad. Van zijn legendarische Sonja-koffiekopje zijn er inmiddels vijftig miljoen stuks verkocht. Er werd zelfs een kleur naar hem vernoemd: het Stockmansblauw.

Bijzondere plek voor dierbaren

Nu hij tachtig wordt, houdt Stockmans zich steeds vaker bezig met ontwerpen die gelinkt zijn aan de dood. Zo lanceert de ontwerper nu twee porseleinen urnen. 'Urnen in het assortiment van de Studio lijkt op het eerste zicht misschien wat gek,' zegt hij er zelf over, 'maar het is een weloverwogen keuze. We wilden nabestaanden de mogelijkheid geven om de assen van een dierbare een bijzondere plek te geven. De urne wordt dan iets waar mensen bewust naar op zoek gaan, iets persoonlijks.'

Een van de urnen uit de collectie © .

Daarnaast kan je bij Studio Pieter Stockmans tegenwoordig ook terecht om assen van een geliefde te laten verwerken in een uniek juweel. Het zijn niet de eerste werken die Stockmans maakt rond de dood. Zo kregen aanwezigen op de begrafenis van een bedrijfsleider eerder al een porseleinen element, een potlood en de vraag om een boodschap te schrijven. Achteraf werden de 'scherven' samengevoegd in het hoofdkantoor van het bedrijf. Tenslotte ontwerpt de man volgens zijn persverantwoordelijke op dit moment zelfs zijn eigen doodskist.

