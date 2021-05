Mode, design en kunst, matches made in heaven. Dat vindt ook Edouard Vermeulen van Maison Natan. Met plezier ondersteunt hij jong talent uit eigen land. Ontdek nog tot 27 juni het werk van ontwerper Ben Storms in de winkel van Natan in de Naamsestraat.

Momenteel vindt Collectible plaats, de Brusselse beurs die gewijd is aan design van de 21ste eeuw. De fysieke beurs wordt omwille van de coronapandemie uitgesteld tot 2022, maar er werd wel een digitale versie voorzien onder de noemer Collectible Salon. Ook kunnen designfans doorheen heel Brussel kleinere tentoonstellingen vinden waar designers hun werk exposeren. In teken daarvan sloegen modehuis Natan en designer Ben Storms de handen in elkaar.

Ben Storms stelt zeven stukken tentoon op de eerste verdieping van Maison Natan in de Naamsestraat. Je ontdekt er verschillende werken die in dialoog gaan met de vrouwelijke ontwerpen van het coutourehuis Natan.

Ben Storms x Natan © Alexander Popelier

Praktisch Ben Storms at Natan: Naamsestraat 78, 1000 Brussel Collectible Week, van 26 tot 30 mei De ontwerpen van Ben Storms blijven nog tot 27 juni tentoongesteld bij Natan

