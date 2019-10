Wim Denolf is redacteur van Knack Weekend.

'Startende ontwerpers stellen zich heel andere vragen dan toen ik eraan begon', zo leerde juryvoorzitter Tim Van Steenbergen van de finalisten.

Bokrijk ziet creatief talent graag komen. Makers kunnen hun vakmanschap en skills als ondernemers sinds vorig jaar aanscherpen in een expertisecentrum in het kasteel van Bokrijk, en ook de vijfde BKRK Award - dit jaar aan textiel gewijd - zet meer dan ooit in op het kruispunt tussen creativiteit en ondernemerschap.

...