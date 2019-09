Van 5 tot 30 september vindt Brussels Design September plaats in de hoofdstad. De designbeurs vernieuwt tijdens haar 14de editie met de oprichting van de Contemporary Design Market en de creatie van unieke porseleinen vazen door designer Xavier Lust.

Meer dan honderd culturele en commerciële evenementen zorgen ervoor dat design niet weg te denken is uit Brussel. De doelstelling is om de innovatie van de jonge designers in de kijker te zetten en tegelijkertijd commerciële krachten van de hoofdstad te stimuleren. Het Arts & Crafts-parcours legt dit jaar de focus op keramiek als ambachtelijke kunst. De ateliers waar met keramiek gewerkt wordt, krijgen een ereplaats en in Area 42 komt een grote collectieve tentoonstelling door curatoren Jean-Francois Declerq en Aurélien Gendras.

Unieke vazen

In de marge hiervan komt Brussels Design September met een nieuwigheid. Voor de designbeurs creëerde de belg Xavier Lust in samenwerking met Studio Piet Stockmans een vijftiental unieke vazen uit porselein. Voor Lust was de confrontatie met porselein ook helemaal nieuw.

De grootste vintage markt van Europa, de Brussels Design Market, is intussen aan haar 27ste editie toe. En ook hier lonkt vernieuwing, want met de Contemporary Design Market komt er een aparte ruimte waar hedendaags design getoond en verkocht wordt.

Een volledig overzicht van alle designparcours, workshops, pop-ups, expo's en ateliers, shops en conferenties is terug te vinden op designseptember.be.