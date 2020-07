Buitenlandse eregasten zal je dit jaar niet terugvinden op het programma van Brussels Design September. Door de coronapandemie worden de schijnwerpers gericht op vijftig jonge Belgische designers.

Brussels Design September ziet zich dit jaar genoodzaakt om in te zetten op verandering en dat betekent steun aan vijftig jonge hedendaagse Belgische designers. Zij worden individueel voorgesteld via de website van Brussels Design September en krijgen dan de kans om hun ontwerpen eind september live te verkopen tijdens de tweede editie van de Contemporary Design Market op Tour & Taxis.

Daarnaast staat Brussels Design September ook dit jaar nog altijd garant voor een honderdtal culturele en commerciële evenementen voor de designliefhebbers. Het Arts & Crafts parcours voorziet een twintigtal atelierbezoeken die aan de hand van getuigenissen en animaties de creaties van de ambachtsman belichten.

Upcycling

Een speciale focus ligt dit jaar op het fenomeen upcycling. In deze wereld waar de grondstoffen steeds beperkter en duurder worden, is het essentieel om de materialen die bestemd zijn om te worden weggegooid, te bewaren, recycleren, herstellen en herwaarderen. Een vijftiental designers stellen deze dynamiek tentoon. Daarnaast zet Brussels Design September zich nog in voor de erkenning van de Fablabs en hoe zij plasticafval omzetten in designobjecten.

Brussels Design September ziet zich dit jaar genoodzaakt om in te zetten op verandering en dat betekent steun aan vijftig jonge hedendaagse Belgische designers. Zij worden individueel voorgesteld via de website van Brussels Design September en krijgen dan de kans om hun ontwerpen eind september live te verkopen tijdens de tweede editie van de Contemporary Design Market op Tour & Taxis. Daarnaast staat Brussels Design September ook dit jaar nog altijd garant voor een honderdtal culturele en commerciële evenementen voor de designliefhebbers. Het Arts & Crafts parcours voorziet een twintigtal atelierbezoeken die aan de hand van getuigenissen en animaties de creaties van de ambachtsman belichten. Een speciale focus ligt dit jaar op het fenomeen upcycling. In deze wereld waar de grondstoffen steeds beperkter en duurder worden, is het essentieel om de materialen die bestemd zijn om te worden weggegooid, te bewaren, recycleren, herstellen en herwaarderen. Een vijftiental designers stellen deze dynamiek tentoon. Daarnaast zet Brussels Design September zich nog in voor de erkenning van de Fablabs en hoe zij plasticafval omzetten in designobjecten.