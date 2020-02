Designliefhebbers, opgelet! Kruis alvast het weekend van 14 en 15 maart aan in je agenda, want dan vindt in onze hoofdstad opnieuw de grootste vintage designmarkt van Europa plaats.

Sinds zijn ontstaan in 2002 groeide de Brussels Design Market uit tot grootste designbeurs van Europa, met elk jaar meer bezoekers. Ook dit jaar zou dat bezoekersaantal wel eens in stijgende lijn kunnen blijven gaan, want het belooft een interessante editie te worden. Naast wat we intussen wel al gewoon zijn - een erg breed aanbod aan design uit alle stijlen die de twintigste eeuw wereldwijd gekend heeft - staat er immers ook een boeiende expositie op de agenda.

Die wordt helemaal gewijd aan ontwerper Quasar Khanh, de 'meester van de opblaasbare meubels'. Zeldzame stukken uit verschillende baanbrekende collecties zullen worden getoond. Denk dan bijvoorbeeld aan 'Aerospace', de eerste lijn van opblaasbare meubels ooit ontworpen.

Module Apollo, een ontwerp van Quasar Khanh © Brussels Design Market

Praktisch 14-15 maart Thurn & Taxis (Havenlaan 86c, Brussel) Een ticket kost 10 euro, tenzij je de allereerste wil zijn. Op zaterdag betaal je van 10 tot 13u 25 euro voor de inkom. Tip: Tot 15 februari kan je online inschrijven, en zo een gratis ticket voor zondag krijgen.

Sinds zijn ontstaan in 2002 groeide de Brussels Design Market uit tot grootste designbeurs van Europa, met elk jaar meer bezoekers. Ook dit jaar zou dat bezoekersaantal wel eens in stijgende lijn kunnen blijven gaan, want het belooft een interessante editie te worden. Naast wat we intussen wel al gewoon zijn - een erg breed aanbod aan design uit alle stijlen die de twintigste eeuw wereldwijd gekend heeft - staat er immers ook een boeiende expositie op de agenda. Die wordt helemaal gewijd aan ontwerper Quasar Khanh, de 'meester van de opblaasbare meubels'. Zeldzame stukken uit verschillende baanbrekende collecties zullen worden getoond. Denk dan bijvoorbeeld aan 'Aerospace', de eerste lijn van opblaasbare meubels ooit ontworpen.