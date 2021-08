De tachtigjarige iconische ontwerpster Zandra Rhodes ging in zee met Ikea voor een kleurrijke, maximalistische collectie. Brits, Zweeds, Indisch, Australisch, Amerikaans: de Karismatisk-collectie van Zandra Rhodes voor Ikea mixt verschillende culturen en stijlen, volledig in lijn met haar kenmerkende vormgeving. 'Ik hoop dat deze kleurrijke designs vreugde brengen,' aldus de Britse ontwerpster.

Dame Zandra Rhodes smijt zich al vijf decennia lang vol overgave op mode-, textiel- en interieurontwerp. Ze heeft fans over heel de wereld en in heel verschillende kringen, van de Britse royals tot rocksterren. Nadat ze in de jaren zestig afstudeerde aan de Royal College of Art met een diploma in textieldesign baatte Zandra Rhodes een kledingboetiek uit in Londen. In 1969 lanceerde de ontwerpster haar debuutcollectie en vergaarde ze internationale roem toen Hollywoodactrice Natalie Wood haar ontwerpen droeg voor een shoot in de Amerikaanse Vogue. Sindsdien kleedde ze een hele resem sterren en leden van de koninklijke familie, zoals prinses Diana, Freddie Mercury, Diana Ross, Debby Harry, prinses Anne en Paris Hilton.

Om niet vergeten te worden - iets waar ze absoluut géén zin in heeft - draait ze haar hand niet om voor samenwerkingen, zoals deze collectie voor interieurketen Ikea. 'Toen ik begon met ontwerpen, was het moeilijk om mijn prints aan de man te brengen. Niet iedereen begreep ze. Dat is waarom ik van textielontwerp ben overgeschakeld op mode. Ik ben dolgelukkig dat de voorbije decennia mensen toch zijn gaan houden van de kleurrijke prints waar ik zelf zo dol op ben', licht ze toe tijdens de lancering van de Ikea-lijn.

Less is More? Niet als je het aan Zandra Rhodes vraagt © Ikea

Democratische samenwerkingen

Omdat niet iedereen een jurk van haar hand kan veroorloven, zoekt de ontwerpster andere manieren om haar universum te delen met haar fans. Enerzijds door middel van haar Fashion and Textile Museum in Londen, waar bezoekers voor de prijs van een toegangsticket kunnen toetreden tot haar wereld. Anderzijds door samenwerkingen aan te gaan met meer democratisch geprijsde merken, zoals Happy Socks, Free People. Ook vind je op haar website een selectie geüpcycelde vintage jeansbroeken, die ze met de hand zeefdrukte in haar atelier.

De collectie voor Ikea kreeg de titel 'Karismatisk', charismatisch in het Zweeds. Volgens Zandra Rhodes is de collectie zowel functioneel als 'fabulous'. 'Mijn ontwerpen lijken misschien extravagant, maar ze zijn altijd praktisch. Ik denk keer op keer na of wat ik maak gebruikt kan worden. Als het antwoord negatief is, maak ik het niet,' vertelt de ontwerpster tijdens de lancering. Ze hoopt dat de interieurobjecten heel lang gekoesterd zullen worden door de mensen die ze kopen, en dat ze worden doorgegeven aan de volgende generaties. Waar mogelijk werden gerecycleerde materialen gebruikt, om de impact op het milieu te verkleinen.

Bubbelgum roze en energie-opwekkend blauw

Het Ikea-team zakte pre-coronacrisis af naar Londen, om het appartement van Zandra Rhodes te bezoeken. De ontwerpster woont boven het Fashion & Textile-museum, in een - het zal niemand verbazen - super kleurrijk regenbooginterieur. Vervolgens sloeg Zandra aan het schetsen en maakte ze samen met haar team een moodboard waar prints, kleuren en vormen werden samengevoegd.

Paulin Machado, die al negen jaar in dienst is bij Ikea, werkte nauw samen met Zandra voor deze collectie. Ze delen een obsessie met kleur en patronen en een liefde voor India en werkten naar eigen zeggen heel spontaan en harmonieus samen.

Spiegel uit de Karismatisk-collectie © Ikea

De overheersende kleuren in de collectie zijn blauw en roze. Deze tinten werden niet alleen gekozen omdat het dé kleuren zijn die iedereen associeert met de ontwerpster - haar roze kapsel en blauwe make-up zijn iconisch - maar ook omdat deze kleuren vreugde en energie geven. Daarnaast werden bloemen- en sterrenprints geselecteerd uit het archief van de ontwerpster. De inspiratie haalde ze, zoals steeds, uit reizen en de natuur. 'Ik word altijd omringd door kleur en wil anderen overtuigen om niet bang te zijn van een kleurrijk interieur of een gedurfde garderobe.' Haar juwelen en kledingstukken vormden ook een bron van inspiratie.

Voor Ikea ontwierp ze 26 stuks, van vazen tot tapijten. En natuurlijk is er ook een herwerking van de Frakta-shoppingtas, die een roze remake kreeg. Elk stuk is onmiskenbaar een Zandra Rhodes-ontwerp: kleurrijk, gedetailleerd, vrolijk en een tikje psychedelisch. Voor wie zelf creatief aan de slag wil gaan, zijn er ook stoffen beschikbaar in katoen en gerecycleerd polyester. Ze kunnen gebruikt worden voor interieurprojecten, maar evenzeer voor kledingstukken. Er wordt ook een sjabloon voorzien om zelf een kaftan te maken. 'Het is echt een foolproof ontwerp, iedereen kan ermee aan de slag. Stuur zeker jullie foto's naar me op', klinkt het bij de ontwerpster. Er is trouwens geen foute manier om haar ontwerpen te gebruiken. 'Mix en match zoals je zelf wilt. Het is belangrijk dat je je er zelf goed bij voelt,' klinkt haar goede raad.

Workaholic

Zandra Rhodes staat erom bekend een workaholic te zijn. Zelfs nu ze tachtig is en tijdens de lockdown een kankerdiagnose kreeg, blijft ze aan de slag. 'Ik hou van schetsen en ontwerpen, dus het is geen moeite,' stelt ze. Bovendien is luiheid haar minst favoriete erfzonde. De tekeningen die ze maakt in haar schetsboek gebruikt ze vervolgens als inspiratie voor haar ontwerpen. Meer nog dan foto's vindt Zandra schetsen de ideale manier om dingen vast te leggen en te herinneren.

Zandra Rhodes met kaarsenhouders die ze ontwierp voor Ikea © Ikea

Af en toe legt ze haar potloden en penselen aan de kant en duikt ze de keuken in. 'Ik ontspan door te koken voor mijn teamleden, vrienden en familie. Tuinieren is ook een passie. Ik vond het heerlijk om tijdens de lockdown het groeien van mijn planten van nabij te kunnen opvolgen en uit te vissen wat ik verkeerd doe wanneer ze verpieteren.' Ooit kreeg ze het aan de stok met de Amerikaanse politie toen ze drie marihuanaplanten op haar vensterbank liet groeien. Tegenwoordig rookt en drinkt ze niet meer. 'Ik heb geen zin om zomaar in slaap te vallen tijdens een feestje.'

Per ongeluk indommelen zal je niet snel doen wanneer je je omringt met een ontwerp uit het Zandra Rhodes-universum. Je in hogere sferen wanen kan dan weer wel een neveneffect zijn, maar daar zijn we niet rouwig om.

Praktisch De KARISMATISK collectie is vanaf september 2021 beschikbaar in de Belgische IKEA winkels.

