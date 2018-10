Ben Beirens ontwerpt prints en textiel: 'Een tapijt moet een grafisch statement zijn'

Ben Beirens studeerde in 2001 af als grafisch vormgever aan Sint-Lucas in Gent. Hij werkte een tijdje als artdirector in een reclamebureau tot hij in 2005 aan de slag kon als print designer voor Xandres. Via een buitenlands modebureau werd hij geheadhunt, eerst voor Diesel, daarna voor Diesel Black Gold. In 2014 richtte hij samen met zijn Italiaanse vrouw, accessoireontwerpster Valentina Mi...