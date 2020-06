Een restaurantbezoek in Bali bracht Jolien Van de Vliet (26) en haar vriend op het idee om lege wijnflessen een tweede leven te geven door er designglazen van te maken. Net voor corona richtten ze Botega op, ondertussen is ook hun webshop gelanceerd.

Wilden jullie al langer iets opstarten?

Ja, het kriebelde al heel lang, maar het was een beetje wachten op het juiste idee. Toen we in Bali op restaurant waren, viel ons oog op de mooie waterglazen op tafel die van wijnflessen gemaakt waren. We waren fan en hebben redelijk snel besloten om met dat idee verder te gaan. We zijn al langer bewust bezig met de milieuproblematiek, zo proberen we ook zoveel mogelijk veganistisch te eten. De upcycling die we met Botega doen, past mooi binnen dat verhaal.

Hoe vorm je een lege wijnfles om tot glas?

We werken samen met een aantal horecazaken zoals Plein Publiek en Native, die hun lege wijnflessen ter beschikking stellen. In ons atelier sorteren we deze eerst, want niet iedere fles is geschikt om glazen van te maken. Dan wassen we ze, halen de etiketten eraf, snijden ze en verzachten de rand. Tussendoor doen we verschillende kwaliteitschecks, zodat de glazen zeker mooi en veilig zijn. Op het einde brengen we nog subtiel ons logo aan.

Twee weken geleden is jullie webshop opgestart. Wat brengt de toekomst voor Botega?

Op dit moment verkopen wij onze glazen via de webshop en aan de restaurants waar wij de wijnflessen halen. In een ideale wereld staan in elk Belgisch restaurant drinkglazen op tafel gemaakt uit wijnflessen die zij ooit serveerden. We zijn nog maar net begonnen, maar we hopen dat we een gevestigde circulaire waarde kunnen leveren.

botega.be

