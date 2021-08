Wat krijg je als je twee populaire designerkoppels samenbrengt? Een collectie die zin geeft om opnieuw veel gasten uit te nodigen. Muller Van Severen en HAY over hun eerste, maar zeker niet hun laatste samenwerking. 'Nu kunnen ook jongeren het zich veroorloven om iets van Muller Van Severen in huis te halen.'

Het is niets nieuws voor hen, afspreken via Microsoft Teams. Intussen kunnen Fien Muller, Hannes Van Severen, Mette Hay en haar man Rolf het aantal digitale meetings dat ze samen hadden niet meer op twee handen tellen. Het voorbije jaar werd er dan ook opvallend meer internetverkeer vastgesteld tussen Evergem en Kopenhagen, waar het Belgische designerduo Muller Van Severen en het Deense interieurlabel HAY volop in de weer waren om hun eerste samenwerking richting onze huiskamers te sturen.

'Natuurlijk mis je het fysieke contact soms wel en praat je over andere dingen dan wanneer je in het echt kunt afspreken, maar al bij al was het een heel vlotte manier van samenwerken', vertelt Fien Muller. 'Geloof me, niet elke samenwerking die we hadden tijdens de pandemie verliep zo gemakkelijk als deze', lacht Mette Hay. Op zoek naar een manier om hun populaire ontwerpen voor een breder en jonger publiek toegankelijk te maken, ging Muller Van Severen aankloppen bij het Deense bedrijf. Het resultaat? Een minimalistische maar kleurrijke reeks tafels, lampen, kaarsenhouders en een vaas. Intussen wordt er zelfs al naarstig aan een vervolg op de collectie gewerkt. Maar eerst lanceren de twee designerkoppels deze maand hun eerste samenwerking, die vier jaar geleden begon in het hoofdkantoor van HAY in Kopenhagen. Fien Muller: 'We volgden HAY natuurlijk al langer toen we in 2017 naar Denemarken afreisden. We hadden om een meeting gevraagd omdat we enkele ideeën hadden die we Rolf en Mette graag wilden tonen en om elkaar te leren kennen. Er was meteen een klik. Niet veel later hadden we dan ook een tweede meeting bij ons in Evergem. De kiem voor de effectieve samenwerking werd die dag in onze studio gelegd.' Hannes Van Severen: 'We stelden een kleine show samen met de objecten die we gemaakt hadden zonder hun op voorhand te vertellen wat, om het verrassingseffect te bewaken. Zo werken wij immers het best. Het is moeilijk om de ideeën die in je hoofd zitten uit te leggen, ze gewoon tonen is voor ons de eenvoudigste manier om onze taal aan anderen uit te leggen.' Rolf Hay: 'Die dag in jullie studio gaf ook ons veel energie om verder te gaan. Wanneer we samenwerken met designers delen we heel duidelijke briefings uit, maar dit was een andere manier van werken voor Mette en mij. Door de coronacrisis was het natuurlijk een heel gekke periode om de lijn te ontwikkelen. Normaal spenderen we veel tijd met onze designers tijdens het productieproces, wat nu niet mogelijk was omdat we elkaar door de pandemie niet konden zien. Dankzij discipline langs beide kanten zijn we erin geslaagd om de pas erin te houden. We made it work.' Wat was het in elkaars werk dat jullie zo aantrok? Fien: 'Ik denk dat we op verschillende niveaus een connectie hebben. Natuurlijk in het gebruik van kleur en in de directheid van onze ontwerpen, maar het is meer dan dat. We delen dezelfde waarden, zoals de liefde voor het maken van objecten en meubelen. Er moet een gevoeligheid in blijven die heel belangrijk is. Daar hebben we extra over gewaakt omdat die vaak verdwijnt in een massaproductie. Dat is veel belangrijker dan een gedeelde esthetiek.' Mette Hay: 'Het is ook de manier waarop we in het leven staan, geloof ik. Hoe we kijken naar design, maar ook hoe we samenwerken als koppel en een balans vinden tussen privé en werk. Dat maakte dat de samenwerking bijzonder vlot verliep. Wanneer de een opmerkte dat de groene tint nog niet helemaal juist zat, wist de ander meteen wat er bedoeld werd. Wanneer het startpunt goed zit, verloopt het proces dat volgt ook veel gemakkelijker.' Hannes: 'Naast onze gedeelde interesse in materialen, kleur en vorm, streven zowel Muller Van Severen als HAY ook naar een zekere romantiek in onze objecten. Eenvoud kan immers al snel saai worden zonder.' Rolf: 'Goed design betekent een product dat ergens balanceert tussen architectuur, kunst en de tijd waarin we leven. De sterktes van Muller Van Severen zijn hun proporties, materialen en kleurgebruik, en dat zie je ook in deze collectie. Op het eerste gezicht lijkt de tafel bijvoorbeeld relatief simpel, maar hij springt eruit dankzij de gekozen materialen, kleur en de architectuur erachter. De kaarsenhouders, vaas en lampen neigen dan weer meer naar kunst. Maar wat ze verbindt is dat ze allemaal heel modern zijn, duidelijk in onze tijd gemaakt.' Kunnen we het in dat geval een covidcollectie noemen? Jullie werden gedwongen om de meeste beslissingen in een digitale vergaderkamer te nemen. Fien: (schudt het hoofd) 'De collectie werd al bedacht voor corona, het werd enkel ontwikkeld tijdens de lockdowns.' Hannes: 'Online konden we veel opvolgen van de producten. In de tussentijd probeerden we nieuwe dingen uit in onze studio. Dat was eigenlijk een goede manier om te werken, omdat we ons tijdens de lockdowns veel beter konden concentreren. De ruis was weg. We konden niet veel meer doen dan thuisblijven, wat maakte dat we heel relaxed konden werken aan onze projecten.' Fien: 'Het was een prachtige tijd.' Niet veel mensen zullen die periode zo noemen. Fien: (lacht) 'Nee, ik weet het. Voor ons was het echter een kans om voor het eerst in lange tijd terug te keren naar de essentie en de dingen die we het liefst doen: tekenen, ontwerpen bedenken... Ik voelde me opnieuw erg geïnspireerd. We hebben in die periode geleerd om dingen anders aan te pakken in de toekomst. Ik zou het zeker niet erg vinden om vaker dat gevoel van rust te ervaren.' Rolf: 'Wij hebben dat toch enigszins anders ervaren. Er waren heel veel problemen in onze distributieketen, wat het krijgen van de juiste materialen een uitdaging maakte. Wel hebben ook wij ontdekt dat je op andere manieren dicht bij je designers en klanten kunt zijn zonder de hele tijd heen en weer te reizen. Dat was een soort detox voor mij, maar ik miste het reizen minder dan ik verwachtte.' Mette: 'Je verliest heel veel energie door de vele stops onderweg, het wachten op de luchthaven, het bezoeken van de ateliers. In die zin was het zeker welgekomen om even op die pauzeknop te duwen.' Hannes: 'Waar wij het meest spijt van hebben, is dat we niet naar Kopenhagen konden reizen om de prototypen van de collectie te zien. Toen we op het punt stonden om te vertrekken, kregen we telefoon dat iemand met wie we een meeting hadden gehad net positief had getest. Dat was ontzettend jammer, want HAY had speciaal voor ons een hele sample show opgezet.' Fien: 'Die hebben we dan maar digitaal gevolgd.' Dat lijkt me niet eenvoudig voor zelfverklaarde controlefreaks. Fien: 'We kregen de prototypen natuurlijk ook thuis opgestuurd, dus het is niet dat we niets te zien kregen. Maar we konden het inderdaad niet in zijn geheel ervaren.' De lockdowns bleken voor veel mensen ook een moment om zich over de (her)inrichting van hun huis te buigen. Rolf: 'Dat hebben we gemerkt aan onze verkoop. Ontzettend veel mensen zijn thuis dingen in orde beginnen te brengen. De coronacrisis was in zekere zin positief voor onze industrie.' Fien: 'Mensen zijn hun basis, hun thuis, meer gaan appreciëren. Het was mooi om te zien hoe mensen herontdekten dat ze graag in hun huis vertoefden. Ook voor ons ging de verkoop goed omdat mensen de tijd en het geld hadden om op zoek te gaan naar nieuwe spullen voor hun interieur omdat reizen bijvoorbeeld niet mogelijk was.' Het is zeker niet de eerste samenwerking die HAY aangaat. Mette, jij liet ooit zelfs optekenen dat collabs een onmisbaar onderdeel zijn van het DNA van jullie merk. Mette: 'Met nieuwe mensen werken geeft energie en biedt nieuwe perspectieven. Je ziet je producten en je merk in een ander licht. Ook in ons privéleven houden Rolf en ik ervan om nieuwe plekken te ontdekken en nieuwe mensen te leren kennen. Het is belangrijk als bedrijf om te blijven vooruitgaan en samenwerkingen als deze brengen iets nieuws op tafel. De dag dat ik dergelijke kansen niet langer wil grijpen, denk ik dat het tijd is om met pensioen te gaan.' Rolf: 'Toen Mette en ik het bedrijf oprichtten, wilden we kwalitatieve ontwerpen maken in een betaalbare context. Dat is nog steeds onze kern. Collabs doen ons evolueren. De manier waarop Muller Van Severen naar design kijkt en hun esthetiek spraken ons aan. Het is fijn om dit naar een groter publiek te brengen.' Wat maakte dat Muller Van Severen klaar was om deze stap naar een grotere productie te zetten? Fien: 'In de eerste jaren van onze samenwerking als Muller Van Severen moesten we zelf nog veel leren. De designwereld was nieuw voor ons. Toen we vier jaar geleden gingen aankloppen bij HAY, hadden we binnen ons vakgebied al de nodige ervaring om een volgende stap te zetten. Het belangrijkste voor ons was dat we niet aan kwaliteit zouden inboeten.' Hannes: 'HAY was hiervoor het juiste bedrijf om mee in zee te gaan. Dit was meteen de juiste gelegenheid om onze ontwerpen ook voor een jong publiek toegankelijker te maken.' Mette: 'Rolf en ik leerden elkaar kennen toen ik 23 jaar was en hij 33. We werkten beiden voor een bedrijf dat het Italiaanse designlabel Cappellini verkocht. Er waren zoveel producten die we voor ons eerste appartement wilden kopen, maar ondanks onze goede werknemerskorting niet zomaar konden betalen. Onze ambitie met HAY was om met de beste designers ter wereld samen te werken, om eigentijdse producten te creëren voor betaalbare prijzen, zoals we intussen ook al deden met onder meer de gebroeders Bouroullec of Tom Dixon. Er zijn weinig designers zoals Muller Van Severen die zo'n grote achterban hebben die alles leuk vindt wat ze maken. Mensen dromen ervan om een van hun lampen, stoelen of snijplanken te hebben. Het maakt me heel blij dat jongeren het zich nu kunnen veroorloven om voor hun eerste appartement iets van hen in huis te halen. En wanneer ze wat ouder worden, kunnen ze alsnog een van hun lampen of stoelen aanschaffen.' Hannes: 'Als designer wil je zoveel mogelijk mensen bereiken. Je wilt hun leren van jouw objecten te houden en ermee te leven.' Of zoals Charles Eames ooit zei: 'We want to make the best for the most for the least.'Rolf: 'Die quote was de grootste inspiratiebron voor de opstart van ons bedrijf, net zoals de manier waarop Ray en Charles Eames ontwierpen in een heel democratische context. We wilden het juiste platform creëren om dat te bereiken, en dat is ook exact wat we met deze collectie doen. We kijken er dan ook alvast naar uit om in de toekomst nog meer producten samen uit te brengen.' Hannes: 'Wordt vervolgd.' (lacht)