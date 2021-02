De Henry van de Velde Awards zetten al 27 jaar lang innovatief design in de kijker. De prijzen worden uitgereikt in twaalf verschillende categorieën, van de publieksfavoriet tot het beste ecologisch ontwerp.

De Awards worden overhandigd door Flanders DC en focussen op het design van producten, projecten en diensten. Daarmee willen ze aantonen dat design ook in ons dagelijkse leven een grote rol speelt.

In november maakte Flanders DC de zeventien winnaars bekend die de jury koos uit de 198 inzendingen. De jury selecteerde vervolgens per categorie een Gold Award winnaar samen met de Lifetime Achievement, de Company, Young Talent en de Ecodesign by OVAM Award. Het publiek besliste ook mee en kon een van de zeventien winnaars bekronen met een publieksprijs.

Zo mocht de grafische campagne van Horst Arts and Music Festival de Graphic & Communication Gold Award in ontvangst nemen. Het grafisch ontwerpbureau Ronny & Johnny werd geprezen voor het creëren van een unieke identiteit, die "gebruikt kan worden als 'social tool' om zoveel mogelijk mensen bij het project te betrekken". Het festival in Vilvoorde vindt jaarlijks plaats in september en wil architectuur, kunst en muziek combineren in één unieke ervaring.

De Public Gold Award ging naar de Ellio Elite, een speed pedelec ontworpen door het IntuEdrive Design Team in samenwerking met Achilles Design. Voor deze Award kon het publiek online hun stem uitbrengen op zeventien geselecteerde kandidaten. Ellio Elite kwam als favoriet uit de bus. De e-bike zet in op gebruiksvriendelijkheid, wordt lokaal gemaakt en heeft een lange batterijduur.

Ann Demeulemeester © Victor Robyn

Modeontwerpster Ann Demeulemeester kreeg de Lifetime Achievement Gold Award mee naar huis. De Award wil een ontwerper belonen 'die een economische, maatschappelijke en culturele impact heeft en daardoor de internationale uitstraling van Vlaams design mee uitdraagt'. De jury van Flanders DC koos voor Ann Demeulemeester vanwege haar vermogen om "een object tot zijn essentie terug te brengen en daarmee de grenzen van ontwerpen te verleggen". De jury focust daarmee niet enkel op haar kledingdesign. In 2013 verliet Ann Demeulemeester haar modemerk, dat ondertussen in handen is van de Italiaanse ondernemer Claudio Antonioli. Sindsdien ging ze samen met haar partner Patrick Robyn andere uitdagingen aan en experimenteren ze met nieuwe kunstvormen en materialen zoals porselein en kristal.

Novy © Novy

De overige winnaars:

De Company Gold Award ging naar Novy, een innovatief merk voor dampkappen en kookplaten.

Het grafisch ontwerpteam van Bureau BoschBerg mocht de Young Talent Gold Award mee naar huis nemen.

De Ecodesign by OVAM Gold Award werd gegeven aan Facadeclick, een bouwsysteem van Patrick en Jasper Vandenbempt.

Draadloze sensor Aloxy Pulse kreeg de Business Innovation Gold Award.

De duurzame bouwmaterialen van BC materials werden beloond met de Climate Challenge Gold Award.

Slimme lamp Nobi helpt zorgpersoneel en kreeg daarom de Consumer Gold Award.

De Crafts by Bokrijk Gold Award ging naar de Strijkinstrumenten uit Vlas van Tim Duerinck.

De campagne van Slim naar Antwerpen mocht de Digital Product Gold Award in ontvangst nemen.

De Habitat Gold Award ging tenslotte naar het modulair interieurtextiel Caméléon.

Meer uitleg over de winnaars en een online expo vind je via de website. De fysieke tentoonstelling kon dit jaar niet doorgaan vanwege een brand in de BOZAR en wordt uitgesteld naar een latere datum.

