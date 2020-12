Vanaf zondag 20 december zwaait De Studio drie dagen lang de deuren open. Illustrator Fien Jorissen cureert er de Grafixx Pop-Up Bookshop, georganiseerd door De Studio en kunstenaar en illustrator Ephameron. Ideaal voor last minute kerstcadeautjes (voor jezelf of geliefden).

In de tijdelijke bookshop vind je bijzondere beeldverhalen, handgemaakte zines en kunstige prints, ingezonden door kunstenaars van over de hele wereld. Het is dé place to be om net voor de feesten de nieuwste papieren hoogstandjes bij elkaar te sprokkelen.

Deze bookshop is een initiatief van Grafixx, het jaarlijkse festival voor grafische kunsten. De organisatie is in handen van De Studio en kunstenaar en illustrator Ephameron. Illustrator Fien Jorissen staat in voor de curatie.

Alles verloopt volgens de covid19-richtlijnen. Maximum dertig klanten per half uur, iedereen draagt een mondmasker, je shopt alleen en houdt afstand. Geen nood: de gezelligheid achteraf thuis, in de zetel met je nieuwe aanwinsten, zal deze vorm van winkelen dubbel en dik goedmaken.

Gratis toegang op zondag 20/12, maandag 21/12 en dinsdag 22/12, telkens van 11u tot 18u. De Studio - Maarschalk Gérardstraat 4, Antwerpen Meer info via grafixx.be

In de tijdelijke bookshop vind je bijzondere beeldverhalen, handgemaakte zines en kunstige prints, ingezonden door kunstenaars van over de hele wereld. Het is dé place to be om net voor de feesten de nieuwste papieren hoogstandjes bij elkaar te sprokkelen. Deze bookshop is een initiatief van Grafixx, het jaarlijkse festival voor grafische kunsten. De organisatie is in handen van De Studio en kunstenaar en illustrator Ephameron. Illustrator Fien Jorissen staat in voor de curatie. Alles verloopt volgens de covid19-richtlijnen. Maximum dertig klanten per half uur, iedereen draagt een mondmasker, je shopt alleen en houdt afstand. Geen nood: de gezelligheid achteraf thuis, in de zetel met je nieuwe aanwinsten, zal deze vorm van winkelen dubbel en dik goedmaken.