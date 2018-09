Bart Vandamme van weverij Libeco: 'We voelen een echte revival in de interieurstoffen'

Vroeger was ons bedrijf gefocust op kledingstoffen', zegt Bart Vandamme, co-CEO van Libeco. 'Doordat veel kledingfabrikanten de laatste decennia hun productie zijn gaan delokaliseren, begonnen ze hun stoffen ook vaak in het Verre Oosten aan te kopen. Daardoor waren wij genoodzaakt om nieuwe markten aan te boren. We hadden wel al klanten in de interieursector, maar het was nog niet onze corebusiness. Ondertussen is dat wel het geval. 95% van onze omzet realiseren we in h...