Vanaf 18 mei is de tweede meubelcollectie van het Indiase architectenbureau Studio Mumbai te zien in de Brusselse galerij MANIERA. Ontwerper Bijoy Jain creëert handgemaakte meubelontwerpen met ruwe en aardse materialen, verwerkt volgens het credo the economy of means.

Bij MANIERA kunnen ontwerpers met weinig ervaring terecht om een collectie uit te werken en uit te diepen, zo ook Bijoy Jain van Studio Mumbai. 'Wij vinden het belangrijk om onervaren ontwerpers een kans te bieden een collectie voor ons te ontwerpen. Studio Mumbai maakte wel al enkele meubels voor hun eigen huizen, maar dat waren vaak weinig originele meubels die traditioneel en klassiek bleven. Ons werk is veel autonomer en zelf ontworpen en gemaakt. Dat willen we doorgeven aan diegenen die bij ons passeren', vertelt galeriehoudster Amaryllis Jacobs.

Handgemaakt

Ruwe en aardse materialen zijn de basis van de meubels van Bijoy Jain, die hij stuk voor stuk met de hand maakt. Iets wat het publiek volgens Amaryllis apprecieert: 'Naast meubels van IKEA is het ook eens leuk om een speciaal, handgemaakt stuk in je bezit te hebben, met de imperfecties erbij. Het kan bij ons ook niet anders, omdat we met kleine oplages werken. Wij tonen originele meubels van specifieke ontwerpers. Dat maakt het ook speciaal voor hen.'

Studio Mumbai ging met die originaliteit heel uitgesproken aan de slag. Zo kleurden ze koorden met natuurlijke materialen van specifieke bomen en bloemen. 'Het zijn bij Studio Mumbai vooral makers. Dat is meteen een van de hoofdredenen waarom we ze gevraagd hebben', vervolledigt Amaryllis.

Meubels met een boodschap

Bovendien wil Bijoy Jain ook iets meegeven met zijn collectie. Hij streeft naar een economy of means. Dat betekent dat hij met zo weinig mogelijk materialen fantastische dingen wil maken. Hij gebruikt wat rondom hem aanwezig is en verzamelt die materialen in één collectie. Daar is natuurlijk diepgaand onderzoek voor nodig.

'Bijoy is de meester van de dubbele achtergronden. Hij heeft zijn eigen Indiase roots, maar kent de Westerse architectuur en designgeschiedenis ook heel goed. Er zitten referenties in van overal ter wereld, die hij in zijn open research laboratorium combineert. Zijn bureau is dus eerder een atelier, waar architecten en ambachtslui experimenteren. Wij tonen de beste resultaten van die experimenten', legt Amaryllis uit.