Alain Berteau: 'Designer van het Jaar worden was op mentaal vlak van doorslaggevend belang'

'Designer van het Jaar worden leverde me snel nieuwe klanten op, zowel hier als elders. Maar het was vooral op mentaal vlak van doorslaggevend belang. In 2006 kwam ik zowel creatief als professioneel uit een overgangsperiode, die van een architect die bezig was een productontwerper te worden. Ik had met mijn Tab Chair voor Bulo al succes gekend, maar de erkenning van journalisten en designprofessionals was toch iets anders. De titel was voor mij d...