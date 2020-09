Het ADAM (Art and Design Atomium Museum) in Brussel verandert na vijf jaar zijn naam in Design Museum Brussel. De nieuwe naam werd bekendgemaakt bij de voorstelling van de nieuwe tentoonstelling '(un)locked' en de nieuwe permanente ruimte BELGISCH DESIGN BELGE, die volledig gewijd wordt aan design uit eigen land.

Het ADAM opende in 2015 de deuren met de ambitie om de mogelijkheden te verkennen van een culturele ruimte van 5.000 vierkante meter die zich niet in het stadscentrum bevindt, maar wel naast het Atomium op het Heizelplateau. In het begin beperkte het aanbod zich tot het Plasticarium, een collectie van kunststof design, maar al snel kwamen er gevarieerde tijdelijke tentoonstellingen. In 2019 lokte het museum 126.000 bezoekers.

Nieuwe identiteit

Met de nieuwe naam 'Design Museum Brussel' moet ook de nieuwe identiteit duidelijk worden, die van het enige designmuseum in Brussel. De bezoekers krijgen meteen heel wat nieuws voorgeschoteld. De tijdelijke tentoonstelling '(un)locked' ontstond uit het idee van de lockdown en toont stukken die normaal gezien 'opgesloten' zitten in de Plastic Design Collection van het museum omwille van hun gevoeligheid voor licht, temperatuurschommelingen en vochtigheid. Het gaat om zitmeubels in polyurethaanschuim, lichtinstallaties in plexiglas, een jasje van PVC en latex of een ijsemmertje van polystyreen en polyethyleen. Impressionante, sensuele en ongebruikelijke objecten, zo luidt het, waarvan er een aantal moesten worden gerestaureerd.

Het Design Museum Brussels huldigt tegelijkertijd een tweede permanente zaal in, 'BELGISCH DESIGN BELGE'. De zaal wordt opgevat als een laboratorium van opeenvolgende pop-uptentoonstellingen die op een participatieve manier het verhaal vertellen van design 'made in Belgium'.

