Duizenden, haast identieke appartementen kun je huren aan de Belgische kust: betonnen dozen volgestouwd met doorsneemeubelen. Philip en Ilse uit Nieuwpoort pakten het anders aan en tekenden een vakantieverblijf met stijl, en met een strandcabine.

Dit huis aan zee brengt je al in vakantiesfeer nog voor je de deur opent. Dat komt door de tuin, die even cool is ingericht als een hippe patio in Ibiza. De meeuwen en de zee zorgen voor de achtergrondmuziek. Want het huis van Philip Soen en Ilse Vanhoutte staat in Nieuwpoort, op wandelafstand van het strand. De architectuur heeft een Normandische stijl, verstopt achter klimop die ijverig alle gevels bedekt. 'We zijn nogal fan van groen op de muur', zegt Ilse. 'Onze klimop wordt nauwelijks bijgeknipt, we laten de natuur haar gang gaan.' In de tuin staan ook hoge wilgen, een handige manier om privacy te creëren.

...