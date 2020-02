Welke trends of objecten sprongen in het oog op de Internationale Möbelmesse (IMM) in Keulen en de wintereditie van Maison & Objet in Parijs? De blikvangers op een rijtje.

Life-O-Clock is een wandconcept waarop je - mits wat oefening - de tijd kunt lezen. Je bepaalt zelf de plaats van de ankerpunten die met elkaar verbonden zijn via een koord. De bijbehorende app beheert de rotatiesnelheid van het geheel, waardoor Life-O-Clock een klok, timer of kalender wordt.lifeoclock.de Vaste prik op de Duitse beurs is Das Haus, een project waarbij een jong bureau de kans krijgt om zijn visie te geven op het hedendaagse interieur. MUT Design uit Valencia toonde een interieur dat zichzelf binnenstebuiten keert. Deze installatie met een uitgesproken Spaans karakter vatte de sfeer van deze editie mooi samen: we richten ons naar buiten, of zoals Eduardo Villalón zegt: 'We willen de grens tussen binnen en buiten vervagen.'mutdesign.com Outdoormeubelen komen steeds prominenter in beeld: Minotti ontwikkelt een compacter broertje van zijn modulair systeem Quadrado en Flexform komt met een nieuwe versie van de Grandemare-bank van Antonio Citterio. Dat zacht verende model is volledig gestoffeerd en slaagt erin om trouw te blijven aan zijn voorganger. Opnieuw een voorbeeld van de trend om de grens tussen binnen- en buitenmeubilair te doen vervagen. De delegatie Belgische designers op de Duitse beurs neemt elk jaar toe. Bij de grote standhouders zagen we merken als Wildspirit, Ethnicraft, Jori en Indera. Snooze, de modulaire relaxbank van die laatste, maakt furore dankzij zijn elegante lijn en de efficiënte, maar discrete technische snufjes. Nieuwkomer op de Duitse beurs was Marie's Corner, de specialist in op maat gemaakte banken, die daarna ook op Maison & Objet de aandacht trok van het grote publiek. Behangpapier is maar een statische boel, moet Pascale Risbourg hebben gedacht. De Belgische ontwikkelde de afgelopen jaren een luxueuze collectie arty wallpapers waar architecten en interieurontwerpers van over de hele wereld van smullen. Nu voegde ze er een extra technologisch snufje aan toe: wanneer je je smartphone, gewapend met de Admented-app, op haar Erotic Toile de Jouy richt, ontvouwen zich ondeugende taferelen. pascale-risbourg.com Speciaal voor de 25e editie van het salon besloot Maison & Objet om talent van eigen bodem in de kijker te zetten met een Rising Talent Award. Onze favoriet: Laureline Galliot. 'Ik wil een einde maken aan het idee dat kleur slechts als afwerking telt', stelt de designer, die ook schilder is. 'Voor mij is het basismateriaal.' Ze creëert haar ontwerpen door haar vingers over het scherm van haar iPad te laten glijden en software voor animatiefilm te gebruiken. De virtuele penseelstreken die verschijnen leiden haar, al noemt ze het fauvisme en het Duitse expressionisme als haar voornaamste inspiratiebronnen. Van machines die perfect geometrische vormen produceren krijgt ze stress. Vier ontwerpen van Galliot vonden al hun weg naar de Franse nationale designcollectie in het Centre National des Arts Plastique in Parijs. laurelinegalliot.com Linde Freya Tangelder van destroyers/builders, die we samen met Biënnale Interieur in oktober uitriepen tot onze eigen Designer van het Jaar, zat sindsdien niet stil. Haar eerste bank, die ze Assemble doopte en produceert met Valerie Objects, moedigt precies aan wat de naam doet vermoeden: je eigen opstelling samenstellen. Dat maken de eenzit, de tweezit, het hoekelement, de poef en bijzettafels - die qua vorm geïnspireerd zijn op verweerde kiezelstenen - eindeloos mogelijk.valerie-objects.com Michael Anastassiades mag zichzelf volgens Maison & Objet Designer van het Jaar 2020 noemen. De 53-jarige Cypriotische designer - die ooit als yogaleraar de eindjes aan elkaar moest knopen - is voornamelijk bekend om de verlichting die hij sinds 1994 onder zijn eigen naam produceert. Al legden zijn samenwerkingen met Flos (sinds 2007), en recenter B&B Italia, Gebrüder Thonet, Cassina of Bang & Olufsen hem ook zeker geen windeieren. 'Om een lamp te kunnen ontwerpen moet je de duisternis omarmen,' legt hij uit op de beurs, 'en niet van een nacht een dag willen maken.' Lampen zijn in zijn ogen geen geïsoleerde objecten. '80% van de tijd worden ze niet gebruikt. Ze moeten ook relevant blijven als ze uitgeschakeld zijn. Alleen zo kunnen ze in elke omgeving hun plaats vinden.' michaelanastassiades.com Behalve voor sculpturale lampen zorgt de aanhoudende interesse in de jarenzeventigesthetiek ook voor een revival van de lampenkap. Het liefst in jute, hennep of papier-maché. hkliving.nl Opvallend afwezig op Maison & Objet: de rechte hoekzetel. Afgedankt ten voordele van afgeronde, pindanootvormige sofa's en hybride chaises longues. dooqdetails.com