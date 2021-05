Een decorateur die zich aan design waagt? De eerste collectie van Pierre Yovanovitch Mobilier - 45 tafels, banken, stoelen, lampen en accessoires - wordt deze week voorgesteld in een 17de-eeuws hôtel particulier aan Place des Vosges in Parijs. De gereputeerde Franse interieurarchitect opent later deze lente zijn showroom.

Waarom lanceert u uw eigen meubelmerk?

'Dit is een droom die ik al lang koester, maar ook een manier om mijn ontwerpen naar het grote publiek te brengen, buiten de context van mijn interieurprojecten of van galeries.'

Wat kunnen we verwachten?

'Ik ga voluit voor 'made in France', met een compromisloze aandacht voor detail. Ik vind het belangrijk om duurzame stukken aan te bieden, geen goedkoop gemaakte meubelen die veel te snel op de stortplaats belanden. Ik werk al jaren met een aantal van de beste artisans in Frankrijk en Zwitserland. Zij kregen een sleutelrol. We streven ernaar stukken te maken die esthetisch tijdloos zijn, liefst met natuurlijke en lokale materialen: lokaal hout uit gecertificeerde bossen, natuurlijke vezels zoals wol, linnen en zijde. Inspiratie haal ik uit de Rivièra, waar ik ben opgegroeid, en het Château de Fabregues, mijn huis in de Provence. De natuur in het zuiden van Frankrijk is zo dynamisch en gevarieerd dat je er eindeloos ideeën kunt vinden. Er heerst een soort spanningsveld tussen schoonheid en weerbarstigheid, vijandigheid zelfs. Die natuur zit in mijn DNA. Mijn meubelmerk moet de kracht en de verscheidenheid van de Provence weerspiegelen.'

© STEFANIE MOSHAMMER

Heb je een favoriet stuk?

'Elk stuk heeft een uniek verhaal, conceptueel, maar ook hoe het is gemaakt. De Clam Chair is geïnspireerd op een personage uit Alice in Wonderland. Ik gebruikte de vorm van een geopende schelp als het silhouet van een stoel. De vorm heeft een basis van massief eikenhout en aan de ontwikkeling van dat stuk is twee jaar gewerkt. Dat zou je op het eerste gezicht niet zeggen. Esthetisch en functioneel is het een gemakkelijk, moeiteloos stuk, en zo hoort het. Voor wie eraan gewerkt heeft, is de stoel een werk van liefde.'

